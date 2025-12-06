Chiamate pubblicitarie addio per sempre: attiva subito questa impostazione | Non ne riceverai nemmeno più una

Basta una semplice impostazione sul telefono per dire addio alle chiamate pubblicitarie e liberare il numero dallo spam.

Per molti utenti il telefono è diventato una fonte di stress: squilli continui, numeri sconosciuti, proposte commerciali a qualsiasi ora del giorno.

A volte il fastidio è solo una perdita di tempo, altre volte dietro quella voce si nasconde un vero tentativo di truffa, soprattutto quando a rispondere sono persone anziane o poco avvezze alle tecniche aggressive dei call center. La sensazione è di non avere più controllo sul proprio numero.

In questo scenario è normale pensare che non ci sia soluzione, se non riagganciare in fretta o bloccare ogni numero a mano. In realtà gli esperti ricordano che la tecnologia offre strumenti molto più efficaci: bastano pochi tocchi nelle impostazioni del telefono per mettere un muro tra noi e lo spam. Il trucco non è una magia, ma una funzione spesso ignorata che consente di filtrare le chiamate in ingresso e far suonare solo quelle davvero importanti.

L’impostazione intelligente che zittisce lo spam in pochi secondi

Come spiega Macitynet, il primo passo è sfruttare i filtri integrati negli smartphone. Su molti modelli Android, aprendo l’app Telefono, toccando l’icona dei tre puntini e poi le impostazioni avanzate, si trova la sezione “blocco numeri” o “lista nera”: attivando l’opzione che rifiuta automaticamente le chiamate da numeri sconosciuti o non identificati, il telefono smette di squillare per gran parte delle chiamate pubblicitarie, che vengono bloccate senza dare alcun segnale all’utente.

Sugli iPhone, ricorda ancora Macitynet, esiste una funzione altrettanto potente: “Silenzia numeri sconosciuti”. Dalle impostazioni di iOS basta entrare in Impostazioni > Telefono e attivare l’interruttore dedicato: da quel momento le chiamate provenienti da numeri con cui non hai mai avuto contatti vengono indirizzate direttamente alla segreteria, senza squilli, vibrazioni o notifiche sullo schermo. Le telefonate restano registrate nel registro chiamate, ma non disturbano più la tua quotidianità.

App dedicate e Registro delle Opposizioni: lo scudo definitivo

L’articolo di Macitynet ricorda anche il ruolo delle app anti-spam per Android, come “Should I Answer?” e “Truecaller”: questi strumenti si appoggiano a enormi database condivisi che riconoscono in tempo reale i numeri usati per chiamate commerciali, phishing e campagne aggressive. Se un numero viene segnalato dalla comunità, l’app lo blocca automaticamente prima ancora che lo schermo inizi a illuminarsi, creando una barriera aggiornata di continuo contro i nuovi tentativi di telemarketing.

Accanto alla tecnologia c’è infine un’arma “ufficiale” spesso dimenticata: il Registro Pubblico delle Opposizioni. Iscrivendo il proprio numero fisso o mobile a questo servizio gratuito, gestito dal Ministero, si revocano i consensi alle telefonate promozionali e si obbligano i call center a rispettare la scelta dell’utente. Combinando l’iscrizione al Registro con i filtri del telefono e, se necessario, con un’app dedicata, è possibile avvicinarsi davvero all’obiettivo promesso dal titolo: trasformare le chiamate pubblicitarie in un ricordo lontano e recuperare il controllo pieno del proprio smartphone.

