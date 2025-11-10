Orani e Silanus, sequestro milionario | Colpo ai narcotrafficanti: indagati i capi dell’organizzazione

Orani e Silanus, importante sequestro milionario: colpo ai narcotrafficanti. Scattano le indagini nei confronti dei capi dell’organizzazione

Un importante aggiornamento quello che arriva direttamente dalle province di Cagliari e Sassari. La stessa che riguarda una operazione da parte della Squadra mobile del capoluogo sardo.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che sono stati sequestrati beni che superano i 2 milioni di euro. Il tutto è stato effettuato nei confronti di una presunta organizzazione attiva nel narcotraffico.

I sospetti in questione ricadono su due soggetti in particolari: si tratta di Christian Pireddu (38 anni) e Bastiano Sanna (36). Questi due sono stati indicati come i capi dell’organizzazione.

Non solo: anche condannati in primo grado nell’ambito del procedimento per traffico di cocaina importata fino al 2023. A firmare questo provvedimento ci ha pensato il procuratore capo, Rodolfo Sabelli ed il questore Rosanna Lavezzaro.

Orani e Silanus, importante operazione al narcotraffico: le ultime

Questo è il risultato di indagini da parte dell’anticrimine della questura. Indagini che sono state coordinate dal dirigente, Roberto Cilona. Non è finita qui visto che le misure in questione hanno riguardato ben 11 terreni e fabbricati, una ditta individuale, quote e compendi aziendali di tre società nel settore agro-pastorale e immobiliare. Non solo: anche altre cinque autovetture e vari rapporti finanziari.

Secondo quanto annunciato da parte delle stesse autorità sembra che l’organizzazione non solo importava e distribuiva cocaina tra la Sardegna e la penisola italiana, ma reinvestiva parte dei proventi in beni immobiliari. Non solo: anche in attività economiche. In questo modo si andava a creare un vero e proprio “sistema” per quanto riguarda il riciclaggio. Il sequestro, da parte delle autorità, mira a colpire la “cassa” del sodalizio. In questo modo si va a rendere sempre più complicata la sua futura operatività.

Sardegna, importante operazione da parte delle autorità

Le indagini, a dire il vero, sono iniziate da quando ci sono state le prime condanne, in primo grado, e si sono estese fino al procedimento d’appello. Le autorità, però, ci hanno tenuto a precisare che questa azione non è affatto conclusiva. Segno del fatto che i beni sequestrati potranno essere confiscati, in maniera definitiva, nel caso in cui dovesse essere confermato il coinvolgimento nel reato.

In ogni caso si tratta di un importante colpo al traffico di droga nella regione sarda. Un importante operazione quello delle forze dell’ordine che contrastano, sempre di più, le organizzazioni criminali con un solo obiettivo: quello di recuperare proventi illeciti tramite strumenti patrimoniali.