Oristano, Comune spegne tabellone del cinema | Pubblicità luminosa vietata all’Ariston: semaforo troppo vicino

Oristano, il Comune spegne il tabellone del cinema: pubblicità luminosa vietata all’Ariston. Semaforo troppo vicino

Una curiosa vicenda quella che arriva direttamente dal centro di Oristano e che, inevitabilmente, ha creato delle polemiche non indifferenti. L’argomento in questione riguarda il grande tabellone pubblicitario installato davanti al “Cinema Ariston“.

A fare il punto della situazione ci ha pensato il Comune della città sarda che ha ordinato lo spegnimento del display. Motivo? A quanto pare, come annunciato da più fonti e media locali, costituiva un rischio non indifferente per la sicurezza stradale.

Per essere ancora più pignoli: il tutto era posizionato troppo vicino ad un semaforo. La luce, infatti, avrebbe potuto distrarre non poco gli automobilisti oppure ostacolare la visibilità degli impianti di segnalazione.

Ed è per questo motivo che l’amministrazione ha dato il definitivo “via libera” alla rimozione della pubblicità luminosa. La stessa che, appunto, è stata disattivata. In attesa, ovviamente, di una ricollocazione più consona.

Oristano, disattivata la pubblicità luminosa del cinema Ariston: le ultime

La società responsabile dell’impianto, sin dal primo momento, ha contestato la decisione. Il tabellone, infatti, era installato nel rispetto delle autorizzazioni comunali e del regolamento sugli impianti pubblicitari. Un’altra vicenda del genere aveva visto come protagonista il Comune. Quest’ultimo aveva perso dinanzi al TAR Sardegna sullo spegnimento del display. In quella occasione i giudici avevano rivelato che non erano stati prodotti documenti probatori sufficienti per quanto riguarda la pericolosità dell’impianto.

In questa occasione, però, l’amministrazione comunale si è basata su una istruttoria tecnica che individua nella combinazione “tabellone luminoso + semaforo ravvicinato” un possibile elemento di distrazione per chi guida e un ostacolo alla lettura tempestiva dei segnali stradali. Come annunciato in precedenza è stato disposto come l’impianto debba essere spostato in una posizione più sicura.

Oristano, polemiche sulla pubblicità luminosa del cinema Ariston

Da un punto di vista pratico pare che il tabellone debba restare spento e senza emissione pubblicitaria. Un danno economico non indifferente per la società fornitrice. La stessa che potrebbe presentare causa ed avere un rimborso economico importante. Adesso la palla passa al Comune che dovrà gestire tempi e modi in merito al nuovo posizionamento.

L’obiettivo, infatti, è quello di garantire che si rispettino i criteri di sicurezza e visibilità. In conclusione dei fatti Oristano punta sulla sicurezza al volante da parte degli automobilisti. Non una bocciatura per la luminosità, ma uno spostamento di qualche metro.