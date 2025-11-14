Alghero, Gabry Ponte star del Cap d’Any | Programma di fine anno svelato: ci sarà un altro cantante italiano

Alghero, il dj Gabry Ponte star del “Cap Dany”: svelato il programma di fine anno. Tutto quello che serve sapere

Quando si ascolta la canzone “Tutta l’Italia” la mente non può non andare all’ultimo Festival di Sanremo e, di conseguenza, anche al creatore di questo brano. Ovviamente stiamo parlando di Gabry Ponte.

Il dj è pronto ad essere protagonista in Sardegna. Precisamente ad Alghero dove, nonostante manchino ancora diverse settimane, sembra essere tutto pronto per il grande evento di fine anno.

La città, infatti, ha rivelato che il cantante sarà la star de concerto del 31 dicembre. L’evento si verificherà in occasione del “Cap d’Any“, in piazzale della Pace.

Il programma è stato svelato nel pomeriggio di mercoledì 5 novembre. In occasione di questo incontro è stata effettuata, appunto, una conferenza stampa in cui è stato chiarito che l’iniziativa si inserisce in un programma che comprende: festeggiamenti, mercatini, attività per le famiglie e spettacoli.

Alghero, Gabry Ponte protagonista per il concerto di fine anno: ci sarà un’altra star

Un grande appuntamento quello che si svolgerà nella città sarda che inizierà dal mese di dicembre fino ad arrivare all’Epifania. Le novità, però, non sono affatto finite qui visto che nella città di Alghero ci sarà un’altra star italiana. Stiamo parlando di Raf. Il 29 dicembre il cantante salirà sul palco e canterà i suoi grandi successi.

Non solo: il giorno dopo sarà il turno dei giovani talenti Kid Yugi e Low Red. L’arrivo di Gabry Ponte è, senza ombra di dubbio, un colpo non indifferente da parte della città che punta a confermarsi come la “capitale sarda” delle feste di fine anno. In questo modo moltissimi visitatori possono essere attratti grazie a musica, luci ed atmosfera mediterranea.

Alghero, tutto pronto per il concerto di Capodanno: svelato il programma completo

L’amministrazione comunale e la Fondazione Alghero, ovvero gli organizzatori dell’evento, ci hanno tenuto a sottolineare come il calendario 2025‑2026 unisca tradizione e innovazione. La presenza del noto dj è vista come un elemento trainante. Non solo per la sua popolarità internazionale, ma soprattutto per la proposta musicale rivolta a più generazioni.

Insomma, tutte le basi per un concerto da non perdere. Per gli abitanti della città ed i sardi in particolare non resta che segnare in agenda questo importante appuntamento per fine anno.