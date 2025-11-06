Sassari, tutto pronto per il concertone di Capodanno | Max Pezzali ad un passo dalla firma: grande attesa a piazzale Segni

Sassari, tutto pronto per il concertone di Capodanno: Max Pezzali ad un passo dalla firma. Quasi certa la sua presenza a piazzale Segni

Il 31 dicembre non è mai stato così lontano. Nonostante manchino poco meno di due mesi la città di Sassari si sta preparando in vista del concertone di Capodanno per festeggiare il nuovo anno.

Le prime conferme ufficiali arrivano dall’Amministrazione comunale che, a quanto pare, per la comunità sassarese e sarda sta per regalare un vero e proprio colpo. Stiamo parlando di Max Pezzali, idolo della vecchia e nuova generazione.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media pare che l’accordo con il cantante è stato quasi trovato. Proprio come succede in ottica calciomercato, il cantante è molto vicino alla firma. Dovrebbe essere lui, infatti, il “colpo” per il 2026.

Per quanto riguarda la location, con il trascorrere del giorni, prende sempre più quota quella di Piazzale Segni. Lo stesso che darebbe spazio per ospitare fino a circa 20mila persone.

L’obiettivo dell’organizzazione è quello di rendere la notte di San Silvestro un evento indimenticabile per la comunità sarda. Un evento che, appunto, non attrae solamente la città ma anche turisti e visitatori. Non solo: l’Amministrazione vuole bissare il successo della passata edizione. Ed è per questo motivo che Giuseppe Mascia, alla guida di tutto questo, è pronto a mettere in atto una proposta forte. La stessa che abbini qualità e, soprattutto, grande pubblico.

Come annunciato in precedenza manca ancora la firma, quindi non si può ancora parlare di un accordo raggiunto. La cosa certa, però, è che le trattative stanno andando avanti da diverse settimane. Restano da limare solamente gli ultimi dettagli tecnici. Tra i dubbi ancora da sciogliere troviamo: palco, capienza, logistica, sicurezza e la definizione finale del budget. Il Municipio, infatti, è alla ricerca di una location che possa ospitare molto più di 10mila persone come avvenuto lo scorso anno.

Sassari, da sistemare gli ultimi dettagli tecnici per il concertone di Capodanno

Ovviamente c’è grande attesa nel capire quando sarà ufficializzata la scelta e, di conseguenza, quali saranno i servizi collaterali. Sassari, intanto, è pronta a giocarsi questa carta.

Quello di Max Pezzali è, senza ombra di dubbio, un nome importantissimo. Anche perché stiamo parlando di uno dei cantanti che ha scritto pagine di storia della musica italiana, soprattutto negli anni ’90. Già, un vero e proprio idolo della vecchia generazione.