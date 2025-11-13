Capelli, il colore della stupidità non è il biondo | Gli scienziati lo hanno svelato: è proprio questo qui

Hai sempre creduto che le persone bionde fossero le più ‘stupide’? Beh ti sei sempre sbagliato e a dimostrarlo è stata la scienza.

Quante volte avrai sentito dire il detto: “Sei proprio stupido come una bionda?” Il cinema, i film e la tradizione ci hanno sempre fatto credere che fosse realmente così. D’altronde non è un caso se Regina di Mean Girl abbia questo colore di capelli o se Marilyn Monroe sia sempre stata classificata come sciocca.

Quello che però non tutti sanno, è che si tratta assolutamente di una falsa credenza e a dimostrarlo è stata proprio la scienza!

Il mito della ‘bionda svampita’ dura ormai da decenni e decenni. Se anche tu hai creduto per tempo che si trattasse di un’assoluta verità, forse dovresti continuare a leggere questo articolo. Questo perché a smentire tutto è arrivata proprio la Scienza! Non solo le bionde non sarebbero le più stupide, ma addirittura potrebbero essere più intelligenti delle altre.

Inutile dire che la scoperta ha sorpreso il mondo intero ed è finita sulla bocca di tutti quanti in queste ultime settimane.

Gli studi che dimostrano l’intelligenza delle bionde

Basta stereotipi e soprattutto: basta pensare che le bionde abbiano una marcia in meno. A ribaltare le carte è stato proprio Jay Zagorsky, ricercato della The Ohio State University. Lo studioso ha deciso di porre l’attenzione sulla questione e di analizzare un campione di oltre 10.000 americani. Il risultato? Beh.. ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. Sembrerebbe infatti che dai dati raccolti, le donne bionde naturali avrebbero in media un quoziente intellettivo più alto di circa 3 punti rispetto alle brune, alle rosse e alle more.

Una scoperta che, oltre a far discutere, ha riacceso il dibattito su quanto le apparenze spesso possano ingannare.

Il quoziente intellettivo di chi ha questo colore di capelli

Come riportato da Saperescienza.it, il professore ha spiegato chiaramente: “Qualunque discriminazione di cui sono vittime le donne bionde non ha motivo di esistere”. Dalle analisi è emerso infatti che le bionde naturali hanno un QI medio di 103,2, leggermente superiore al 102,7 delle castane, al 101,2 delle rosse e al 100,5 delle donne con i capelli neri. A detta di Zagorsky, la spiegazione concreta potrebbe essere di tipo socioculturale: le bionde analizzate erano cresciute in delle famiglie in cui si legge di più, con più libri a disposizione e un livello d’istruzione mediamente più alto.

Insomma, il colore dei capelli non ha alcun tipo di influenza sull’intelligenza o meno del soggetto. Lasciamoci alle spalle questi falsi pregiudizi!