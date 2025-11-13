Ritiro alimentare, cosa ha dichiarato il Ministero della Salute: controllate la scadenza di questo prodotto

Un prodotto alimentare di largo consumo è stato ritirato in queste ultime ore da tutti i supermercati. L’allarme del Ministero della Salute

Un allarme alimentare è scattato in queste ultime ore. Tutto nasce da un’allerta partita direttamente dal Ministero della Salute che ha segnalato alcuni lotti di una determinata marca di uova fresche.

A seguito di un richiamo precauzionale disposto dal produttore stesso il Ministero ha diffuso un avviso che estende l’elenco dei lotti e dei formati interessati, tutti soggetti a un potenziale rischio microbiologico non specificato.

L’allarme alimentare lanciato dal Ministero della Salute riguarda le uova fresche prodotte dall’azienda Spinovo di Mazzini Pierluigi, con sede a Spino d’Adda nella provincia di Cremona.

L’allerta iniziale che aveva già riguardato circa una trentina di lotti è stata significativamente ampliata, arrivando a coinvolgere complessivamente diverse decine di referenze. Questo maxi richiamo sottolinea la massima cautela adottata dal produttore e dalle autorità per tutelare la salute dei consumatori.

La mole dell’allerta e l’origine

Come accennato in precedenza le uova richiamate sono commercializzate con il marchio Spinovo e anche sotto il brand “Le Nostranelle“. Tutti i prodotti sono stati confezionati nello stabilimento di Spino d’Adda identificato dal marchio IT U320E UE. Il Ministero non ha specificato la natura della contaminazione, ma il generico “rischio microbiologico” implica la possibile presenza di agenti patogeni pericolosi per la salute, in particolare per le categorie più vulnerabili come bambini, anziani e soggetti immunocompromessi.

Il richiamo riguarda diverse tipologie e confezioni di uova fresche, con le date di scadenza concentrate nella prima metà di novembre 2025. Per la verifica i consumatori devono controllare il codice lotto stampato sulla confezione o direttamente sul guscio delle uova.

Tutti i lotti coinvolti e le scadenze

Tra i lotti interessati rientrano ‘Uova fresche sfuse’ in plateau da 20 o 30 pezzi. I codici lotto interessati hanno scadenze comprese tra il 4 novembre 2025 e il 19 novembre 2025. ‘Uova fresche’ confezionate da 6 e 10 pezzi, in questo caso varie referenze a marchio Spinovo, con scadenze analoghe. Infine le uova “Le Nostranelle” confezionate da 2 pezzi, con lotti specifici e scadenze tra il 6 e il 17 novembre 2025.

Il Ministero della Salute e l’azienda produttrice invitano con forza i consumatori che avessero acquistato le uova appartenenti ai lotti segnalati a non consumarle assolutamente. L’indicazione è di restituire immediatamente il prodotto al punto vendita presso il quale è stato acquistato. È prevista la sostituzione o il rimborso del prezzo, anche senza la necessità di presentare lo scontrino fiscale.