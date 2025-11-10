Purtroppo dobbiamo salutarci qui: Rai, si spengono le luci sul programma più amato | L’annuncio in diretta tv

Importanti aggiornamenti quelli che arrivano dalla Rai, si spengono le luci sul programma più amato e seguito

Un aggiornamento che, oltre a non passare inosservato, ha sorpreso (non poco) il pubblico della Rai. In particolar modo gli amanti di un programma che, nel corso di questi anni, è stato seguito da molte persone.

Adesso, però, le ultime notizie che arrivano non sono affatto delle migliori visto che si chiudono le luci sulla trasmissione. L’atmosfera che si sta respirando, in questi ultimi giorni, sono tutt’altro che positive. Un cambiamento non indifferente ed importante.

Niente più, quindi, momento di informazione e intrattenimento. Qualcosa, infatti, sta per cambiare. A comunicarlo ci hanno pensato i dirigenti attraverso una nota ufficiale. Non si tratta affatto di una modifica marginale, ma di ben altro.

Per i telespettatori, però, sembra che sia finita un’era. Un annuncio che ha generato discussione, curiosità ed anche alcune reazioni da parte degli utenti sui social network.

Rai, si chiudono le luci sul programma storico: arriva il comunicato ufficiale

Il programma in questione è ‘Storie Italiane‘, condotto da Eleonora Daniele su Rai Uno. Da precisare, però, che non si tratta affatto di una chiusura ufficiale. A causa di uno speciale istituzionale in diretta e della celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la puntata odierna del talk mattutino ha dovuto chiudere anticipatamente rispetto al solito orario.

Ad annunciarlo proprio la conduttrice che, in diretta, ha fatto sapere che la trasmissione (il giorno 4 novembre) sarebbe terminata in anticipo poco prima delle 11. Con l’obiettivo di lasciare la linea allo speciale del TG 1 in diretta da Ancona, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Rai, chiude il programma: con una precisazione importante…

Anche il programma “E’ sempre Mezzogiorno”, condotto da Antonella Clerici, ha subito un cambio di orario: l’inizio è stato posticipato alle 12:50, con una durata ridotta. Una misura che non ha comportato ulteriori ristrutturazioni del palinsesto. La stessa che è stata presentata come un adattamento specifico alle esigenze della giornata festiva e istituzionale.

In quella giornata non ci sono stati altri cambiamenti in altre fasce orarie per la rete. Scampato pericolo, quindi, per il pubblico che pensava addirittura in una chiusura definitiva del programma della Daniele: niente di tutto questo. Semplicemente una chiusura anticipata per consentire, appunto, alla Rai di trasmettere in onda lo speciale dedicato al 4 novembre.