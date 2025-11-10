Frigo, posiziona questo oggetto sullo sportello | La bolletta scende del 40%: sembra magia ma è soltanto scienza

C’è un escamotage che in pochi conoscono in grado di farci risparmiare parecchi soldi. È il segreto per rendere la bolletta più leggera

Come molte persone sanno il frigorifero è uno degli elettrodomestici che incide maggiormente sui consumi energetici domestici. Pertanto una sua inefficienza può tradursi in un notevole spreco di elettricità e di conseguenza in bollette più salate.

Non tutti sanno invece che per fortuna esiste un semplice e ingegnoso stratagemma per capire in pochi secondi se il tuo frigorifero è in perfetto stato e se non sta subendo fastidiose dispersioni di energia.

Questo test casalingo si concentra sull’elemento più critico per l’efficienza termica, la guarnizione della porta. È questo elemento che dobbiamo prendere in considerazione per verificare lo stato di funzionamento del nostro frigorifero.

Il metodo e la procedura da seguire sono in realtà molto semplici: per svolgere questo test abbiamo infatti bisogno solo di un semplice foglio di carta assorbente da cucina, un banalissimo e comune scottex.

Un test facile e molto utile

Basta aprire lo sportello del frigorifero, prendere un singolo foglio di carta assorbente e posizionarlo a cavallo tra la porta e la guarnizione in gomma, assicurandoci che metà del foglio sia all’interno e metà all’esterno. Subito dopo bisogna chiudere lo sportello del frigorifero provando subito a tirare lentamente il foglio di carta dall’esterno. Questo semplice test ci fornirà una diagnosi immediata sull’integrità della guarnizione.

L’esito della prova ci dirà se è necessario intervenire o se il frigo sta lavorando in modo ottimale. Se provando a tirare la carta questa rimane bloccata e non viene via significa che la guarnizione è ancora intatta e aderisce perfettamente alla parete del frigo. La tenuta ermetica è garantita, il che impedisce al freddo interno di disperdersi e all’aria calda esterna di entrare. In questo caso, il frigorifero è efficiente dal punto di vista energetico e sta mantenendo la temperatura interna richiesta senza sforzi eccessivi del compressore.

Carta sfilata facilmente: rischio di dispersione

Se al contrario tirando lo scottex questo viene via facilmente significa che la guarnizione non aderisce più alla perfezione in quel punto. C’è dunque uno spazio per quanto piccolo attraverso il quale si va a disperdere il fresco dall’interno del frigo. Questa dispersione costringe il compressore a lavorare molto più a lungo e con maggiore intensità per compensare la perdita di freddo.

Le conseguenze sono un aumento dei consumi con maggiore spesa in bolletta, una minor durata dell’elettrodomestico stesso a causa della rapida usura del motore e infine la cattiva conservazione degli alimenti per il rischio di continui sbalzi di temperatura. In caso di esito negativo è fondamentale contattare un tecnico per la sostituzione o la riparazione della guarnizione.