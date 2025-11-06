“È stato molto violento”: Rai nel panico, aggressione spietata | La conduttrice è ancora sconvolta

Momenti di caos alla Rai, un attacco così violento non si era mai visto. La presentatrice ne è rimasta impressionata.

I telespettatori italiani hanno assistito ad un momento di forte violenza che mai nessuno si sarebbe aspettato di vedere negli studi della Rai. Questa rete è sempre stata simbolo di elevata professionalità e pacatezza, ma ora è stato tutto annullato.

Il piccolo schermo offre sempre grandi emozioni (che siano positive o negative). Tuttavia, di solito le emozioni negative sono scaturite da immagini violente che derivano da una serie tv o un film. Adesso, invece, non è questo il caso.

Infatti, non si trattava di una finzione ma della realtà nuda e cruda. L’aggressione subita e vista ha gettato tutti nel panico, a cominciare dall’ammiraglia Rai fino alla conduttrice.

Lo shock di quell’episodio violento ha scosso tutti e nessuno avrebbe mai potuto pensare che anche alla Rai potessero succedere queste cose. Nonostante questi stereotipi, l’aggressione è capitata proprio in Rai e tutti si sono detti sconcertati, indignati e spaventati.

La paura della violenza

Ogni volta che si tratta di situazioni drammatiche o violente, le persone ne rimangono fortemente scosse (anche quelle non coinvolte direttamente). La conduttrice Rai non poteva credere ai suoi occhi e alle sue orecchie, ma l’episodio di aggressione è accaduto veramente e tutte le persone coinvolte (direttamente e indirettamente) sono ancora sconvolte.

Secondo quanto si legge sul sito lanostratv.it, la conduttrice in questione è Eleonora Daniele (al timone del programma Storie Italiane in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09:50 circa su Rai 1). Nella puntata di lunedì 3 novembre, l’argomento principale è tornato sul caso della scomparsa di Daniela Ruggi. Di lì a poco è accaduto l’episodio di violenza che ha lasciato tutti senza parole.

Momenti di terrore

Durante il corso della puntata, dopo un breve servizio, la conduttrice ha annunciato che la sua troupe è stata aggredita vivendo momenti di panico. Eleonora Daniele ha descritto il momento come “aggressione gravissima” ed ha espresso tutta la sua solidarietà nei confronti della sua troupe.

Stando a quanto riportato sul sito lanostratv.it, la presentatrice ha anche dichiarato che partiranno delle denunce perché questi episodi di violenza ed aggressione non possono rimanere impuniti. Il giornalista che ha subito in modo diretto l’aggressione ha ammesso che è stato molto violento e che non si era reso conto del pericolo che stava correndo. Solo dopo che ha rivisto il video dell’aggressione girato dal collega ha capito che se l’era vista brutta.