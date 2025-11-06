Voli aerei, spunta l’offerta più conveniente di sempre | “Durata dell’abbonamento 12 mesi”: ho pagato solo 9.99€

Volare pagando poco è possibile - Wikicommons - Sardegnainblog.it

Super offerta in vista per chi viaggia spesso in aereo. Si tratta di un abbonamento annuale a cifre decisamente basse: chance da non perdere

Viaggiare in aereo non è necessariamente costoso e di conseguenza alla portata di una cerchia ristretta di persone. Negli ultimi anni molte compagnie aeree, soprattutto quelle ‘non di bandiera’, hanno attuato una politica dei prezzi molto invitante.

Tra queste si è fatto e continua a farsi notare la Wizz Air, compagnia aerea low-cost ungherese fondata nel 2003 che offre voli economici principalmente in Europa, ma anche in alcune destinazioni in Nord Africa e Medio Oriente.

Si tratta di una delle compagnie aeree a più rapida crescita in Europa con oltre 200 destinazioni in 44 paesi diversi e proprio di recente ha rilanciato il suo ambizioso programma di abbonamento voli “All You Can Fly”, mettendo a disposizione dei viaggiatori 15.000 nuove carte.

L’iniziativa, pensata per gli amanti dei viaggi frequenti e flessibili, consente ai sottoscrittori di accedere a un numero illimitato di voli per un anno intero, rivoluzionando potenzialmente il modo di viaggiare in Europa.

Voli illimitati su un vasto network

La carta abbonamento “All You Can Fly” offre ai viaggiatori la possibilità di scegliere tra la rete di destinazioni di Wizz Air. I titolari possono volare senza limiti su una selezione di destinazioni della compagnia aerea, attingendo a un network che copre più di 780 rotte disponibili in Europa e oltre. Questo rende l’abbonamento particolarmente interessante per i nomadi digitali, gli studenti fuori sede o chiunque abbia necessità di muoversi frequentemente tra diverse città europee.

L’attrattiva del programma risiede nella sua promessa di eliminare il costo variabile dei biglietti aerei, sostituendolo con una tariffa fissa annuale. L’abbonamento “All You Can Fly” ha un costo annuale di 599 euro. Questo importo copre l’accesso ai voli illimitati per dodici mesi. Tuttavia è fondamentale notare che l’abbonamento non include tutti i costi del volo. Per ogni prenotazione effettuata è prevista una piccola quota di prenotazione aggiuntiva di 9,99 euro.

Cosa include e cosa non include l’abbonamento

L’abbonamento comprende voli illimitati e la tariffa fissa annuale di 599 euro. Non sono invece inclusi la quota di prenotazione di 9.99 euro per ogni volo prenotato, il costo del bagaglio e tasse e servizi aggiuntivi che seguono un percorso a parte.

Il rilancio delle 15.000 carte testimonia il successo della formula negli anni precedenti e l‘impegno di Wizz Air nel proporre modelli di viaggio innovativi e accessibili, specialmente per coloro che pianificano di sfruttare appieno la possibilità di viaggiare “all-inclusive” per decine di volte all’anno.