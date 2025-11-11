Tari, svolta in Sardegna | Ufficiale l’esenzione assoluta: basta una semplice telefonata per questi cittadini

Dì addio al salasso da spazzatura, con un colpo di telefono ti esenti dal pagare la Tari in modo definitivo.

In Italia ci sono diverse tasse che si devono pagare per poter vivere in legalità e non avere problemi con la legge. Anche se il periodo è complicato, non puoi esimerti dal pagare le imposte. A meno che non ci siano i giusti presupposti.

Anche se non possiedi nessun mezzo a motore proprio o una casa di proprietà, le imposte sono sempre dietro l’angolo.

La più comune di tutte che praticamente ogni singolo cittadino affronta è la Tari, vale a dire la tassa sui rifiuti.

Essendo esseri umani e non avendo ancora creato delle confezioni commestibili, tutti noi produciamo immondizia e scarti. Il loro smaltimento va pagato ed è qui che la Tari entra in gioco. Tuttavia, adesso è saltato fuori il metodo per poterti esentare dal salasso biennale.

L’evoluzione della spazzatura

Negli ultimi anni, l’attenzione al pensiero green e la salvaguardia dell’ambiente sono diventate sempre più forti e molte persone cercano ogni giorno di sostenere il pianeta agendo in modo consapevole. Prima l’immondizia si buttava in un unico cassonetto, senza differenziare nessun tipo di materiale.

Adesso, invece, si fa la raccolta differenziata e si divide la plastica dalla carta, l’umido dal vetro e l’indifferenziato dal resto per cercare di diminuire l’impatto che abbiamo sulla Terra. Dal 2014, inoltre, è stata introdotta la Tari e i soldi raccolti da questa imposta servono per gestire e migliorare la raccolta differenziata. Tuttavia, per molti è un salasso e chi vuole per esimersi dal pagarla facendo una semplice telefonata.

Come esentarti dalla Tari

Secondo quanto si legge sul sito money.it, per definirti esente dalla Tari devi seguire un iter burocratico piuttosto semplice. In molti credono che per poter evitare la Tari basti non abitare in un determinato immobile. Non è così: ovviamente il primo passo è non abitare quella precisa casa, ma non è sufficiente. Per non pagare la tassa sui rifiuti devi dimostrare che l’abitazione è inidonea a produrre rifiuti, dal momento che è inutilizzabile.

Per fare in modo che questa condizione esista, la casa dev’essere spoglia di ogni tipo di mobile e priva delle utenze domestiche. La chiamata che devi fare è quella che serve a staccare le utenze, così da ottenere la situazione ideale per esentarti dalla Tari. Questa esenzione non vale solo in Sardegna, ma anche nel resto d’Italia (purché ci siano le condizioni sopracitate).