Ristoranti, se scarichi quest’app ti pagano loro | Come funziona

Anche tu ami andare al ristorante? Con questa applicazione potresti essere addirittura pagato per mangiare. Ecco perché!

Se qualcuno ti dicesse che esiste un modo per mangiare e guadagnare qualcosa, ci crederesti? Beh, la risposta corretta dovrebbe essere sì! Questo perché esiste un’app veramente interessante, che sta spopolando sui sociale e la quale ti garantirà di ottenere delle somme di denaro andando a pranzo o cena al ristorante.

Inutile dire che tutti quanti sembrerebbero impazziti per la cosa e, proprio per questo, dovresti scaricartela immediatamente anche tu!

Non c’è cosa più bella al mondo, nel weekend, di andare a mangiare fuori come regalo dopo una dura settimana di stress. D’altronde andare al ristorante con le persone che amiamo è un vero e propria toccasana per la nostra felicità. Tuttavia, gran parte delle persone, rinunciano a questo piacere perché preferiscono non spendere soldi.

Attenzione però! Grazie a questa incredibile applicazione, adesso, saranno proprio le attività a pagarti per mangiare. Ma eccoti spiegato perché.

Bestie Bite, l’applicazione più sfiziosa di sempre

Ebbene sì, il suo nome è Bestie Bite e un video divenuto virale sui social ha acceso i riflettori proprio su questa applicazione. Questo perché non si tratta di una semplice piattaforma di recensioni, ma di una vera e proprio app ‘rewarding’. Ma cosa significa? In parole semplici, l’utente scorre tra la lista dei ristoranti che hanno aderito, prenota un tavolo al locale e, dopodiché, registra un breve video della sua esperienza.

In cambio? Si guadagnano punti che possono essere convertiti in cashback o ricompense. Queste però non sono le uniche funzioni interessanti che potrai ottenere grazie a Bestie Bite!

Perché non perdersi assolutamente questa piattaforma

Come spiegato dal sito internet di Bestiebite.it, tra le funzioni pubblicizzate è possibile: guadagnare invitando amici, completare missioni specifiche, accumulare badge e vedere recensioni video di locali vicini. Come se non bastasse, gli stessi ristoranti possono decidere di lanciare delle ‘missioni’, per incentivare gli utenti a prenotare un tavolo e fare quindi dei video recensioni. Un’app che permette quindi sia di risparmiare fino a 5€ per pasto e sia alla stessa attività di attirare clientela nel proprio locale. Non si tratta di un’illusione, ma di un modello che unisce le recensioni video, alla visibilità per i locali e il risparmio per i clienti.

Insomma, Bestie Bite è sicuramente una piattaforma molto intelligente che non dovresti assolutamente lasciarti scappare. Non ti resta quindi che provarla subito insieme ai tuoi amici!