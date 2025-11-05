Benzina, ecco il giorno più costoso della settimana | Rispetto agli altri 6 la paghi di più: ecco perché non la fa nessuno

Attenzione al giorno della settimana in cui metti la benzina. Questo potrebbe costarti una fortuna rispetto agli altri 6.

Purtroppo si sa, negli ultimi anni la benzina ha visto un aumento dei costi pazzesco. Fare un pieno oggi è diventato infatti un lusso per pochi (tra i 50 e i 100 euro per ogni rifornimento a seconda del veicolo). Quello che però non tutti sanno, è che esiste un giorno della settimana in cui il carburante costa di più.

Ma ecco nel dettaglio di quale si tratta e perché dovresti pensarci due volte prima di rifornire la tua auto durante quel giorno.

Quando si tratta di mettere benzina è sempre un salasso. Negli ultimi anni, il caro vita ha colpito anche il carburante e fare rifornimento alla propria auto è diventato un vero e proprio incubo. Proprio per questo motivo, sempre più persone hanno deciso di optare per i mezzi pubblici ed evitare quanto più possibile l’utilizzo della propria vettura.

Come se non bastasse, ci sono degli errori quotidiani che potrebbero farci spendere di più senza nemmeno accorgercene. Non ci resta quindi che scoprire insieme quali sono.

La scelta del giorno che potrebbe costarci caro

Gran parte degli automobilisti della nostra nazione, non sa che la scelta del momento in cui fare benzina può cambiare tutto. Non solo l’ora, ma anche il giorno della settimana può incidere sul prezzo finale. Il weekend è infatti il momento peggiore per fare rifornimento. Tra il venerdì e la domenica i prezzi salgono quasi ovunque, complice l’aumento della domanda e la strategia dei gestori di adeguarsi ai flussi di viaggio. Proprio per questo, il miglior momento per mettere un pieno è proprio inizio settimana (o lunedì o martedì).

Questo però non è l’unico errore che un guidatore ‘disattento’ può commettere, ma ne ce ne sono un paio che quasi tutti ignorano.

Gli errori più comuni quando si fa rifornimento

Anche per chi viaggia in autostrada mettere benzina è una pessima idea! I distributori lungo le grandi arterie applicano spesso rincari, che possono arrivare anche a 50 centesimi in più al litro. Inoltre, come spiegato da Autoblog.it, durante le ore più calde il carburante tende a espandersi. Tradotto? Facendo rifornimento si ottiene una quantità leggermente inferiore per la stessa cifra. Il momento perfetto per mettere benzina è quindi il lunedì o il martedì mattina presto, o in tarda serata. Dei trucchetti semplici, ma fondamentali per evitare di pagare ogni volta un salasso.

Insomma, con un po’ di strategia potrai risparmiare fino a 20€ per un pieno. D’ora in avanti non farti fregare più!