Tv, se la spengi così stai sbagliando tutto | Si tratta di un errore gravissimo: dovrai buttarla molto prima del previsto

Ci sono comportamenti e abitudini quotidiane che vengono spesso trascurate, ma possono causare gravi problemi agli elettrodomestici.

La televisione è uno degli elettrodomestici più diffusi in Italia: nel nostro Paese ci sono circa 43 milioni di apparecchi televisivi in uso, posseduti dal 96,9% delle famiglie. Secondo i dati riferiti al 2024, inoltre, circa 20,7 milioni di queste TV sono “smart” e connesse a Internet.

La tv, dunque, si conferma come lo strumento maggiormente utilizzato nel nostro Paese: impiegato come passatempo o come veicolo di informazioni importanti, deve essere usato e maneggiato con cura.

I televisori di ultima generazione, in particolar modo, necessitano di un uso accurato e attento perché sono prodotti con componenti elettronici sensibili a particolari tipi di movimenti.

Molti di noi, tuttavia, tendono a trascurare questi aspetti e ad usare le tv in modo sbagliato: se le si spegne scorrettamente, infatti, queste potrebbero rompersi alla velocità della luce.

Tv, come utilizzarle per farle durare a lungo

Le tv più gettonate degli ultimi anni sono le smart tv, che funzionano come un televisore tradizionale ma sono dotate di una connessione a Internet che permette loro di avere funzioni simili a quelle di un computer o smartphone. Questi strumenti di ultima generazione risultano molto più delicati degli apparecchi classici: ecco, perché, è sempre necessario prestare massima attenzione sia durante la pulizia che nella gestione del software e della privacy.

Gli schermi sono sensibili ai graffi e all’uso di prodotti sbagliati, mentre le funzionalità “smart” richiedono manutenzione. Un altro aspetto da non trascurare riguarda le modalità di spegnimento di questi apparecchi. Molti, infatti, dopo aver guardato la tv, sono soliti spegnerla staccando direttamente la spina: un comportamento sbagliatissimo che riduce notevolmente gli anni di vita dell’elettrodomestico.

Come spegnere correttamente la tv

Prima di tutto, si consiglia di spegnere le smart tv utilizzando il pulsante di spegnimento. Esse, infatti, sono dotate di componenti elettronici sensibili a variazioni di corrente e processi interni che non si interrompono immediatamente e che necessitano di un po’ di tempo per andare in stand by. Staccare la presa, dunque, espone la tv ad accumuli di energia residua o stress elettrico che danneggiano le schede principali causando surriscaldamenti o guasti.

Attenzione anche ai continui sbalzi di corrente elettrica, che possono compromettere l’integrità della scheda madre o del sistema di alimentazione, e al luogo in cui si dispone la tv: quelle di ultima generazione producono molto calore e hanno bisogno di spazi ampi per accelerare il processo di ventilazione utile per disperdere correttamente il calore.