Lavatrice, non metterla mai in questo posto | Danneggi sia lei che te stesso: un grave errore che fanno in molti

Anche il luogo in cui gli elettrodomestici vengono posizionati può influire sulla loro efficienza: qui, la lavatrice, non ci deve stare.

Gli spazi delle case moderne sono molto più ridotti rispetto a quelli delle abitazioni più vecchie, quindi si va alla ricerca di soluzioni efficaci per poter avere un appartamento gradevole e funzionale.

Gli elettrodomestici di ultima generazione si stanno adattando a queste nuove esigenze: ne vengono prodotti di modelli e dimensioni differenti, che possono essere posizionati in svariati punti della casa.

Ma, proprio riguardo la disposizione di alcuni di questi, è bene fare attenzione al luogo che si sceglie: la lavatrice, ad esempio, non può essere in alcun modo collocata in una zona della casa.

Il rischio è che si danneggi prima del previsto e che costringa a cambiare abitudini in fatto di lavaggio di bucato: ecco tutto quello che c’è da sapere per non cadere in errore.

Lavatrice, come usarla al meglio

La lavatrice è uno degli elettrodomestici indispensabili in casa: riduce al minimo la fatica e permette di lavare e igienizzare il bucato evitando di sprecare acqua. Come ogni strumento della categoria, anche la lavatrice necessita di un utilizzo attento che possa renderla efficace ed efficiente: si consiglia sempre di caricare il cestello completamente, usare i programmi e le basse temperature per risparmiare energia e scegliere il programma più adatto al tipo di tessuto e di sporco, evitando il prelavaggio.

Attenzione anche alla manutenzione dell’elettrodomestico: è sempre opportuno eseguire una volta al mese un lavaggio a vuoto a 90 gradi con un bicchiere di aceto bianco nel cestello e nella vaschetta del detersivo per rimuovere calcare, residui e cattivi odori; lasciare l’oblò aperto per permettere all’umidità di evaporare e pulire regolarmente le guarnizioni.

Dove posizionare la lavatrice

Infine, per avere una lavatrice forte e duratura nel tempo, è bene fare attenzione anche al luogo in cui la si posiziona in casa. È assolutamente sconsigliato metterla fuori al balcone, nonostante questo sia uno degli spazi maggiormente usati per la disposizione di questo tipo di elettrodomestico. Secondo quanto suggerito dalle case produttrici, la lavatrice va disposta in un locale con una temperatura compresa tra 5 ed i 45 gradi, con un’umidità compresa tra 20-90%.

Il balcone è da evitare poiché in inverno espone al freddo e alle intemperie, mentre in estate registra una temperatura troppo alta per il corretto funzionamento della lavatrice. La scelta di disporre quest’ultima fuori al balcone, inoltre, può danneggiare chi la usa: freddo, gelo, pioggia e vento, ma anche caldo eccessivo, possono far male alla salute.