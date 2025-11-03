Colesterolo, un prodotto grassissimo mi ha salvato | “Miglioramenti immediati”: le analisi del sangue parlano chiaro

Il colesterolo è uno dei valori da tenere sotto controllo, e non è detto che gli alimenti grassi non possano migliorare la situazione.

Perché tutti hanno paura del colesterolo e dei suoi valori nel sangue? Esso è una sostanza grassa vitale per l’organismo, essenziale per la costruzione delle membrane cellulari e la produzione di ormoni, vitamina D e bile.

Pur essendo fondamentale per l’essere umano, valori di colesterolo molto alti nelle analisi del sangue scatenano il panico e costringono a mettersi immediatamente a dieta.

È da precisare che il colesterolo si divide in due tipologie: “buono” (HDL) e “cattivo” (LDL) e, se quest’ultimo supera i livelli consentiti, si rischiano malattie cardiovascolari come infarto e ictus.

L’alimentazione sana e bilanciata è fondamentale per mantenere i livelli di colesterolo nella media, ma non cadete nell’errore di eliminare completamente gli alimenti grassi: questo, ad esempio, riesce a migliorare notevolmente i valori del grasso nel sangue.

Colesterolo: come tenerlo sotto controllo

Il colesterolo è uno degli elementi più importanti per l’uomo perché è un componente fondamentale delle membrane cellulari, è utile per la produzione di ormoni e di vitamina D, ed è coinvolto nella produzione di bile, che aiuta a digerire i grassi. Perché, allora, si temono valori troppo alti di colesterolo nel sangue? Il problema sta nel fatto che quest’ultimo si divide in due tipologie: quello buono – HDL – e quello cattivo – LDL – che, se presente in quantità eccessive, si deposita nelle arterie e impedisce il normale flusso di sangue, portando a malattie cardiovascolari che possono anche causare la morte.

Per tenere sotto controllo il colesterolo è fondamentale prestare attenzione alla dieta. Il consiglio è di limitare i grassi saturi e preferire quelli insaturi, aumentare il consumo di fibre attraverso cereali integrali, legumi, frutta e verdura, e ridurre zuccheri e cibi processati.

L’alimento grasso che riduce il colesterolo

Quando si sente parlare di alimenti grassi, si ha subito paura che questi possano aumentare i livelli di colesterolo nel sangue, ma non è esattamente così. Esistono i grassi insaturi che, se assunti correttamente, sono fondamentali per mantenere costanti i valori del colesterolo.

Tra i grassi vegetali indicati per una dieta corretta vi sono gli oli come l’extra vergine d’oliva, eccellente per condire a crudo: esso aiuta a ridurre l’accumulo di colesterolo LDL nelle arterie, prevenendo la formazione di placche. Gli acidi grassi monoinsaturi contenuti al suo interno favoriscono l’incremento del colesterolo HDL, che ha un ruolo protettivo per il cuore, mentre i composti presenti riducono l’infiammazione a livello generale, a beneficio del cuore e delle arterie.