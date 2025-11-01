Né termosifone né stufa: inverno caldissimo per merito di Eurospin | Con 26.99€ ci arrivo in Primavera

L’inverno è alle porte e molti si chiedono come resistere al freddo evitando di pagare bollette salate: Eurospin ha la soluzione.

L’Italia è pronta per accendere i riscaldamenti: l’inverno sta arrivando, le temperature diventano sempre più rigide e le zone più settentrionali dello Stivale sono già con i termosifoni accesi.

Vento, gelo, neve e pioggia saranno i nemici dei prossimi mesi, durante i quali l’asticella del termometro scenderà sempre più in basso costringendo tutte le case della Penisola a ricorrere al riscaldamento più opportuno per resistere al freddo.

Ma quanto influirà sulla bolletta? Secondo le stime, una famiglia tipo può arrivare a spendere una cifra che va da circa 1.000 a oltre 1.500 euro all’anno per il solo riscaldamento.

Ebbene, Eurospin ha la soluzione per risparmiare: non sarà più necessario usare termosifoni o stufe. Con meno di 30 euro ci si porta a casa il sistema migliore per non soffrire il freddo.

Inverno e riscaldamento: come pagare meno

Per affrontare bollette più basse in inverno è opportuno adottare abitudini e tecniche che servono a risparmiare sul riscaldamento. Prima di tutto è consigliato regolare il termostato tra 18 e 20 gradi nelle stanze della casa più frequentate, abbassandolo a 16-17 gradi nelle camere da letto: per ogni grado in meno, si può risparmiare fino al 5% sui consumi. Attenzione anche all’uso del timer: impostando l’accensione e lo spegnimento automatico dei riscaldamenti, si ha la possibilità di ridurre lo spreco di energia.

Per mantenere la casa calda più a lungo, inoltre, è opportuno effettuare la manutenzione annuale della caldaia e controllare le perdite di calore da finestre e spifferi. Ma c’è di più: se si desidera evitare di accendere stufe o termosifoni, che possono gravare pesantemente sulla bolletta mensile, Eurospin offre una soluzione low cost per affrontare il lungo e rigido inverno.

Eurospin, la soluzione contro il freddo

Sul sito del discount vi è la sezione dedicata esclusivamente alle offerte online. È possibile usufruire di queste pagando digitalmente e ritirando l’articolo nei punti vendita Eurospin. Tra le offerte di questi giorni, vi è il termoconvettore: una soluzione ideale per riscaldare velocemente stanze poco frequentate o da impiegare come riscaldamento supplementare o per seconde case.

Il modello in offerta a 26,99 euro da Eurospin è dotato di ventilazione a 3 livelli di calore 750/1250/2000W, funzione antigelo per un calore rapido e piacevole e timer 24 ore silenzioso. Ideale per gli appartamenti piccoli che si possono riscaldare con facilità e velocemente, ma anche da impiegare in aggiunta al riscaldamento tradizionale.