LIDL, sai quanto guadagnano i dipendenti? La risposta ti sorprenderà: ecco perché sono tutti contenti

Ti sei mai domandato quanto guadagnano i dipendenti di LIDL? Beh, la risposta potrebbe lasciarti senza parole. Ecco perché!

LIDL è indubbiamente uno dei supermercati più amati dagli italiani per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo. Se anche tu sei uno di questi clienti fedeli e- almeno una volta nella vita- ti sei chiesto quanto guadagnano realmente i suoi dipendenti, allora sei nel posto giusto!

Questo perché, la risposta a questa domanda potrebbe decisamente sorprenderti e convincerti a mandare immediatamente la tua candidatura.

LIDL è un famoso discount presente in gran parte delle città italiane. Al suo interno è possibile trovare prodotti di ogni genere e giusto, provenienti da ogni parte del mondo e sempre di estrema qualità. Oltre però ad avere gli scaffali sempre pieni di prelibatezze, il supermercato ci tiene molto anche ai propri dipendenti.

Infatti, secondo una recente indagine, LIDL pagherebbe profumatamente chi lavora al suo interno. Non ci resta quindi che scoprirlo dettagliatamente insieme!

I buoni prezzi di LIDL anche per i suoi dipendenti

Partiamo dal punto più interessante: i salari di ingressi. Per alcune posizioni (come ‘Operatore di filiale’) con contratto part-time di 30 ore settimanali, LIDL offre ben 1.100€ lordi al mese. Una cifra che, paragonata a moltissimi altri lavori, è decisamente sopra la media della nostra nazione. Chi invece viene assunto come full-time, avanza nella carriera interna o raggiunge livelli più alti, secondo Jooble.org potrebbe addirittura guadagnare 30-35mila euro lordi annui.

Come se non bastasse, il discount è da sempre ritenuto come un ‘buon datore di lavoro’ per una serie di sicurezze in più che garantisce ai suoi dipendenti.

Tutti i plus se vuoi lavorare all’interno del supermercato

Ebbene sì, ci sono almeno tre motivi che potrebbero convincerti a mandare subito il tuo curriculum da LIDL. Innanzitutto, i contratti garantiscono minimi fissi e aumenti periodici stabiliti dal contratto collettivo nazionale. Ci sono inoltre benefit concreti, come la formazione interna, la possibilità di fare carriera e persino degli sconti per i dipendenti. Inoltre, come sottolineato nel sito del supermercato stesso, i turni sono sempre pianificati, la busta paga è regolare e ogni persona ha diritto a delle ferie. Se quindi stai cercando un lavoro stabile, con una busta paga più che onesta e qualche opportunità di carriera, forse dovresti prendere in considerazione LIDL Italia.

Soltanto così potrai salutare per sempre quei lavori stagionali, precari e senza alcuna assicurazione. A te ci penserà proprio LIDL!