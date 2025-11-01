Supermercati, altro che Carta Dedicata a Te | Questa nota catena premia i suoi clienti: 3.700€ in tasca ogni 1º gennaio

Addio salasso da carrello della spesa, in questo punto vendita puoi ritrovarti con quasi 4.000 euro in tasca ogni anno.

Riuscire a riempire il proprio frigorifero e la propria dispensa senza farsi svuotare il portafoglio diventa sempre più difficile per ogni italiano medio.

L’inflazione e la crisi economica hanno messo in grande difficoltà diverse famiglie italiane, che non riescono più ad arrivare a fine mese come una volta.

Quando vai a fare la spesa, ormai non guardi più la qualità del prodotto ma il suo prezzo e punti sempre a quelli meno cari. A meno che tu non sia un ricco ereditiere, questo è un momento piuttosto buio.

Purtroppo, però, alcuni alimenti di marchi meno noti non sono buoni tanto quanto quelli più famosi e ti vedi costretto ad accontentarti perché non puoi permetterti altro. Ora, però, è arrivata la svolta del momento.

Soldi extra nelle tue tasche

Ogni anno, il Governo italiano si impegna a elargire svariati bonus per poter aiutare le famiglie che sono in difficoltà economica. Ci sono vari aiuti adatti alle famiglie numerose con figli piccoli, a chi ha l’ISEE entro una certa soglia e/o a chi ha una certa età. Insomma, di aiuti economici ce ne sono diversi e anche per fare la spesa si è pensato a una soluzione.

Da alcuni anni, infatti, è stata promossa la proposta della Carta Dedicata a Te: vale a dire una certa somma di denaro elargita a chi ha più bisogno per poter comprare i beni di prima necessità. Tuttavia, adesso questa nota catena di supermercati ha stracciato questa iniziativa permettendo ai suoi clienti di avere 3.700€ in tasca ogni 1° gennaio.

Il supermercato dei sogni

Ci sono diversi tipi di supermercati in Italia, ma una catena in particolare permette ai suoi clienti di potersi ritrovare ogni inizio anno con quasi 4.000 euro sui loro conti. Sappiamo bene come fare la spesa cercando di non farci salassare: guardare ai marchi, comprare prodotti di qualità ma meno noti così da poter risparmiare qualcosa.

È la pubblicità ad aumentare il prezzo delle cose, quindi se decidi di acquistare alimenti di marchi non tanto sponsorizzati puoi evitarti il salasso. Uno dei supermercati che ti permette di agire in questo modo è l’Eurospin. Se fai la spesa qui tutti i giorni, riesci a risparmiare circa 3.700€ all’anno rispetto a chi compra negli altri Store. Quindi, ad inizio anno (dopo 12 mesi di spesa da Eurospin), ti ritrovi in tasca circa 3.700 euro risparmiati in spesa.