Test d’intelligenza, guarda le lampadine e scegli un colore | Soltanto uno è “quello dei geni”

Prova a scegliere uno di questi tre colori. Senza saperlo potresti aver selezionato quello che rivela la massima intelligenza.

Ti sei mai domandato se possiedi un quoziente intellettivo alto? Se anche tu pensi di essere un genio tra un milione, esiste un metodo veloce e intelligente per confermare o meno la cosa. Scegliendo una delle tre lampadine presenti nell’immagine, infatti, potresti sapere molto di più sulle tue capacità intellettive.

A spiegarlo sono stati proprio gli esperti e, come se non bastasse, si tratterà di un test che ti ruberà solamente una manciata di secondi!

In rete è possibile trovare centinaia e centinaia di quiz, ognuno dei quali mette alla prova le nostre capacità intellettive, visive o di logica. Questo in particolar modo, ha lo scopo di dimostrare se la tua intelligenza è veramente fine come credi o se, al contrario, si tratta solamente di una falsa illusione!

Questo test sta facendo impazzire il popolo del web e, proprio per questo motivo, dovresti provarlo immediatamente anche tu.

L’immagine che potrebbe mettere alla prova la tua intelligenza

Come mostrato da Roarmagazine.it, davanti a te ci sono tre lampadine, ognuna di un colore differente dall’altra: rossa, verde e gialla. Osservale con calma, ma non pensarci comunque troppo e dai ascolto alla tua sensazione di ‘pancia’. La lampadina che più attrae la tua vista è indubbiamente quella che dovresti scegliere. Lascia perdere alcuni ragionamenti che potrebbero crearsi nella tua testa, perché non esiste una soluzione logica a questo test. Una volta fatta la tua scelta, ti basterà scorrere in basso per scoprire quale tipo di intelligenza ti caratterizza e se sei davvero un genio.

Attenzione però, quello che andrai a leggere non è un giudizio nei tuoi confronti, ma solamente un gioco che dovresti prendere con leggerezza e divertimento.

Che persona sei in base al colore scelto

Se anche tu appartieni a quel gruppo di persone che hanno scelto la lampadina di colore rosso, allora la tua mente è lucida e brillante! Purtroppo però, spesso e volentieri, è la paura a frenarti e potresti perdere il controllo della situazione. Nel caso in cui fosse stata invece quella verde ad attirare il tuo sguardo, allora significa che hai una forte intelligenza emotiva. Per i tuoi amici sei l’empatico del gruppo e ogni tuo consiglio è sempre di vitale importanza. Infine, se la tua lampadina preferita è quella di colore giallo, allora possiedi una mente istintiva e intuitiva. Questo test non deve esserti sembrato per nulla difficile e la tua pancia avrà sicuramente parlato prima della tua mente. Attenzione però! Ogni tanto hai bisogno di un pizzico di razionalità.

E tu invece che colore hai scelto? Non smettere di leggerci per divertirti ancora con test d’intelligenza come questo!