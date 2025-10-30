Monete da 1€, alcune hanno un difetto minuscolo | Se lo noti inizia a festeggiare: si rivendono a cifre folli

Uno sbaglio da migliaia di euro: se hai in tasca una moneta da 1€ con un qualcosa di diverso dal solito, sei ricco sfondato.

Sicuramente anche tu avrai guardato almeno una volta nella vita le monetine che tieni in tasca con un occhio clinico, solo con lo scopo di riuscire ad individuare eventuali diversità.

Lo si fa perché è sia interessante scoprire gli svariati disegni e loghi che possono esserci sul retro delle monete e sia perché la diversità potrebbe valere un pacco di saldo.

Gli euro sono sparsi per tutta Europa e ogni Paese ha le proprie immagini raffigurate sia sulla testa che sulla croce.

Tuttavia, ci sono dei minuscoli errori di conio che possono far schizzare alle stelle il valore di una moneta e se si tratta di 1€, quest’ultimo potrebbe arrivare anche a 1.000 euro.

Diverso è meglio

In linea generale si crede che gli errori non valgano nulla e che non si dovrebbero mai fare. Invece, nel mondo della numismatica gli sbagli sono di fondamentale importanza. Questo perché gli errori sulle monete possono quintuplicare (se non di più) il loro valore e potresti avere anche un centesimo che vale centinaia di euro.

Ovviamente, in base alla moneta e alla provenienza l’errore fa salire il valore più o meno alle stelle. Le cose fondamentali per potersi vantare di avere in tasca un piccolo tesoro sono l’anno, la provenienza, lo stato di conservazione e lo sbaglio che vi è inciso sopra. Adesso l’attenzione è tutta focalizzata sulle monete da 1€ e sul fatto che una in particolare può arrivare a valere anche 1.000 euro.

L’euro fortunello

Secondo quanto si legge sul sito esquire.com, ci sono diversi tipi di errori individuabili sulle monete da 1€ che hanno valori differenti. Le monete da un euro con il conio decentrato, ovvero quelle con l’immagine stampata leggermente fuori dal bordo, possono valere fino a 500€. Se hai 1€ portoghese del 2012/2013 con errore di conio riguardante i due sigilli stampati sopra, il valore può crescere a dismisura in base al tipo di sbaglio e allo stato di conservazione.

Stando a quanto riportato sul sito esquire.com, le monete da 1€ spagnole del 2012/2015 hanno stampato prima il Re Juan Carlos e poi il Re Felipe VI. Queste annate hanno una tiratura limitata e un errore su di loro fa salire il valore fino a 1.000 euro. Invece, se in tasca hai 1€ francese del 1999 ci sono determinati casi in cui il valore oscilla tra i 500 e i 1.500€. Quindi adesso controlla subito che monete hai in tasca e scopri se stavi per spendere una piccola fortuna.