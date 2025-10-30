Ultim’ora, ecco il cosiddetto “Posto d’oro” | Trenitalia assume in massa: 20 MILA POSTI A DISPOSIZIONE

Trenitalia è pronta ad aprire le porte a migliaia di nuovi dipendenti: ecco cosa prevede il piano di assunzione dei prossimi anni.

Il tasso di disoccupazione in Italia è in diminuzione e potrebbe ridursi ulteriormente nei prossimi anni grazie all’incremento di organico previsto da Trenitalia.

La principale compagnia ferroviaria italiana, di proprietà del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che gestisce il trasporto passeggeri e merci su tutto il territorio nazionale, ha deciso di aprire le porte a migliaia di nuovi dipendenti.

La società risulta essere in forte crescita, con un aumento del 12% dei ricavi operativi nel 2024 e un incremento del 18% dei passeggeri nel 2023 rispetto all’anno precedente.

La crescita si riflette anche nel piano strategico 2025-2029 che prevede ulteriori investimenti in flotta e infrastrutture: ecco quali sono le figure ricercate e come candidarsi per entrare a far parte del gruppo Trenitalia.

Trenitalia assume: l’azienda è in crescita

Il Gruppo FS sta investendo significativamente per accompagnare la crescita, con un piano strategico 2025-2029 che prevede l’acquisto di nuovi treni e bus, oltre a interventi infrastrutturali. Grazie ad una serie di interventi che hanno portato ad un aumento degli introiti, Trenitalia è pronta anche ad assumere nuovo personale, con particolare attenzione per tutti coloro che hanno una formazione specifica in ambito tecnologico.

Nel quinquennio durante il quale la compagnia ha in progetto un piano di espansione senza precedenti, è prevista l’assunzione di 20mila nuovi dipendenti, che arriveranno a 40mila entro il 2031. Un piano ambizioso e pronto a creare tantissimi nuovi posti di lavoro, soprattutto tra i più giovani. Porte aperte a uomini e donne, con particolare attenzione anche ad una grossa fetta di “quote rosa” che entreranno a far parte del gruppo.

Trenitalia: le nuove figure ricercate

Tra i ruoli maggiormente richiesti vi sono macchinisti, capitreno, operatori di esercizio e assistenti di cantiere, ma anche figure che hanno particolari competente in ambito hi-tech, ingegneristico e digitale. Particolarmente richiesti gli esperti BIM, ovvero Building Information Modeling, che utilizzano modelli 3D che integrano dati e informazioni su ogni aspetto del progetto. È bene ricordare che la certificazione BIM è sempre più richiesta, soprattutto nel settore degli appalti pubblici, per garantire la qualità e l’efficienza dei progetti.

Trenitalia, inoltre, punta a rafforzare la presenza femminile nei ruoli tecnici e intende scommettere sull’apprendistato, le Academy, i PCTO e la formazione specialistica, con l’intento di rendere la società più giovane e coinvolgente, soprattutto per i neo laureati del nostro Paese.