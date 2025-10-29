Né termosifoni né stufe: per riscaldarmi a casa uso il “Metodo americano” | Bolletta ridotta del 50%

Con l’avvicinarsi della stagione invernale milioni di persone cercano il metodo più sicuro per risparmiare il più possibile in bolletta

Con l’arrivo ormai imminente della stagione invernale e il conseguente aumento vertiginoso dei costi dell’energia molti consumatori sono alla ricerca di soluzioni alternative per riscaldare la casa senza far impennare la bolletta.

Una tendenza che sta riemergendo, spinta dalla necessità di risparmio e dalla ricerca di comfort mirato, è il cosiddetto “Metodo americano“, un approccio al riscaldamento che prevede l’esplicita rinuncia all’uso intensivo di termosifoni e stufe in favore di un’invenzione quasi secolare.

Del resto con i tempi che corrono diventa di vitale importanza trovare ogni stratagemma possibile e immaginabile per risparmiare: alleggerire il carrello della spesa è un obiettivo prioritario per milioni di persone.

Il ricorso massiccio ai classici riscaldamenti, vale a dire i termosifoni e le stufe, sono troppo dispendiosi. Per questo sta prendendo piede l’uso di un dispositivo inventato nel lontano 1912 da un brillante ingegnere americano.

Il risparmio del 50% è garantito

L’oggetto in questione altro non è che lo scaldaletto elettrico, ideato da Sidney Russell più di 100 anni fa. Questo semplice ma efficace dispositivo si sta rivelando una soluzione sorprendentemente attuale ed economica. L’idea alla base è elementare: anziché riscaldare l’intero volume d’aria di un’abitazione si concentra il calore dove è realmente necessario, ovvero sul corpo e in particolare nel letto.

I sostenitori del “Metodo americano” sostengono che utilizzando prevalentemente lo scaldaletto elettrico e mantenendo la temperatura ambientale generale più bassa, è possibile ottenere una riduzione della bolletta energetica che può arrivare anche al 50%. Il segreto risiede nel consumo irrisorio dello scaldaletto rispetto a un impianto di riscaldamento centralizzato o a una stufa elettrica.

Il principio di comfort mirato

Il metodo non implica rinunciare completamente al calore, ma ridefinire il concetto di comfort termico. Durante il giorno ci si affida a vestiti caldi, coperte e bevande, accettando una temperatura ambiente più fresca. La vera differenza si sente al momento di andare a dormire: lo scaldaletto non solo rende il letto immediatamente caldo e accogliente, ma irradia calore direttamente al corpo per tutta la notte, spesso con consumi minimi.

In un periodo storico in cui l’efficienza energetica è cruciale lo scaldaletto di Sidney Russell con la sua semplicità e il suo basso impatto dimostra che a volte le soluzioni più efficaci per il risparmio sono quelle che rispolverano vecchie, geniali intuizioni.