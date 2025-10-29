Acqua in bottiglia, il marchio migliore è stato eletto | Qualità eccellente e costo bassissimo: non ci sono paragoni

Tra gli innumerevoli marchi di acqua al supermercato, ce n’è uno che è stato classificato come il migliore in assoluto: ecco quale comprare.

Ogni volta che si va al supermercato ad acquistare l’acqua, ci si trova spesso davanti ad un’infinità di tipologie che possono mettere in difficoltà e, alla fine, si corre il rischio di acquistare la meno buona.

L’assunzione giornaliera di acqua, così come sempre raccomandato dai medici, è fondamentale poiché essa serve a svolgere funzioni vitali per il nostro benessere.

Si occupa della digestione, agevola l’assorbimento dei nutrienti, provvede alla regolazione della temperatura corporea e all’eliminazione delle scorie.

Scegliere quella migliore, però, è fondamentale per far sì che il nostro organismo possa beneficiare di tutti i nutrienti presenti al suo interno e funzionare al meglio.

Acqua migliore: l’indagine di Altroconsumo

Altroconsumo ha analizzato ben 21 tipologie differenti di acqua, prendendo in considerazione dei parametri fondamentali: oltre a valutare la completezza dell’etichetta, il packaging e la sostenibilità, è stata data grande importanza ai componenti di ogni singola acqua. La composizione chimica di quest’ultima, infatti, è fondamentale per comprendere come l’acqua possa avere effetti benefici o negativi sull’organismo: oltre a valutare la presenza di sali minerali, nitrati e fluoruri, Altroconsumo ha anche analizzato l’eventuale contenuto di metalli e di TFA, uno degli inquinanti dei Pfas dannoso per fegato e apparato riproduttivo.

Ma da dove provengono questi contenuti potenzialmente dannosi? I metalli derivano quasi sicuramente da vecchie tubature e conferiscono sapore sgradevole all’acqua, mentre il TFA, spesso risultato della degradazione di altre sostanze chimiche, è molto persistente, difficile da rimuovere e considerato un rischio per la salute. Ebbene, dalle indagini condotte, i risultati emersi hanno dato il massimo del punteggio ad un’acqua che, molti, potrebbero considerare come qualitativamente bassa.

Qual è la migliore acqua da comprare

Ai primi tre posti della classifica delle migliori acque di Altroconsumo, si sono classificate le tipologie che sono risultate completamente prive di TFA. Il primo posto se lo è aggiudicato la Blues Sant’Antonio di Eurospin, che è stata valutata come la Migliore del Test e Miglior Acquisto, a seguire vi sono la Conad Valpura e la San Benedetto Eco Green Benedicta.

Nella classifica di Altroconsumo, invece, gli ultimi tre posti sono andati a Maniva, che si è posizionata al 19esimo posto, Seguario Lidl al 20esimo e Fiuggi al 21esimo.