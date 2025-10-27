Meteo, altro che freddo e gelo: “Oltre 30 gradi all’ombra” | Il ritorno del caldo è ormai imminente

Il meteo sembra ormai impazzito e le mezze stagioni sono sparite: il mese di ottobre si conclude con temperature oltre i 30 gradi.

Non è ancora arrivato il momento di indossare sciarpe, guanti e giubbotti pesanti. Ottobre continuerà ad essere caldissimo, con temperature ben oltre la media stagionale.

Le ultime settimane hanno confermato un trend meteorologico inverso rispetto alle previsioni degli italiani, che si preparavano per accogliere freddo, nebbia e pioggia.

Contro ogni aspettativa, invece, il mese di ottobre è stato caratterizzato da cieli prevalentemente sereni, sole caldo e temperature molto più vicine alla primavera inoltrata.

E il mese si concluderà proprio in questo modo: dopo alcuni giorni di perturbazioni e venti forti, il caldo tornerà ad essere protagonista di molte città italiane.

Ottobre: temperature oltre la media

Non la classica ottobrata, ma più un’estate che sembra non voler andare via: così quest’ultimo mese è stato visto da molti italiani, costretti a fare i conti con temperature molto più alte rispetto alla media del periodo. L’autunno, entrato ufficialmente sul calendario lo scorso 21 settembre, sembra non volersi far vedere e, nonostante il mese scorso si sia concluso con un clima che sembrava preannunciare l’arrivo di temperature più rigide, alla fine si è verificato un totale ribaltamento delle previsioni.

Alcune regioni italiane hanno toccato punte di 25/26 gradi, con un clima tipico della primavera inoltrata più che dell’autunno. E per le prossime settimane, si continuerà in questa direzione. Sebbene in alcune zone del Nord Italia la situazione sia molto più simile all’inverno, in altre si sta verificando un clima del tutto inatteso: molti, infatti, continueranno a poter andare al mare senza temere freddo e vento.

Ottobre: l’estate continua

L’estate 2025 è stata una delle più calde di sempre, ma anche più lunghe. Conclusasi ufficialmente da più di un mese, continua a farsi sentire in molte regioni d’Italia. Secondo le previsioni meteo delle prossime settimane, i venti caldi che arrivano direttamente dal Nord Africa provocheranno un aumento delle temperature al Sud Italia: saranno interessate da questo clima Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata ma anche in parte di Campania e Sardegna.

Le temperature massime oscilleranno tra i 25 e i 26 gradi, ma nelle zone più orientali della Sicilia si toccheranno anche i 30 gradi. Situazione completamente diversa, invece, al Nord Italia: nel fine settimana è previsto l’arrivo di una perturbazione da Settentrione che provocherà piogge e grandinate, con un abbassamento repentino della temperatura.