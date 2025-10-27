Viaggi, ecco la città europea preferita dagli italiani | Vuole visitarla praticamente chiunque: al primo posto c’è solo lei

Ti sei mai chiesto quale sia la meta europea preferita dagli italiani? Senza saperlo potresti averla visitata anche tu!

Quando si tratta di organizzare un viaggio all’estero, gli italiani hanno le idee piuttosto chiare: esistono alcune città che hanno visitato quasi tutti quanti e che restano in cima nella lista dei desideri. Una recente indagine ha mostrato una classifica delle città più amate dalla nostra nazione per fare un weekend fuori porta.

Ecco dunque nel dettaglio qual è la top 3 delle destinazioni straniere più amate dagli italiani.

Ormai si sa, non c’è cosa più bella al mondo di prendere un volo last minute e andare lontano. Il mondo intero è ricco di culture, tradizioni, meraviglie da scoprire e gustare. Proprio per questo motivo, non ci sono soldi spesi meglio di quelli per una vacanza fuori porta e a pensare lo stesso sono proprio gli italiani.

Infatti, durante i weekend e i ponti lunghi, una buona fetta di persone prende le valigie in mano e decide di partire per queste mete.

Le città preferite dagli italiani secondo alcune statistiche

Secondo un’analisi di Hotels.com, basata sui viaggi effettuati dagli italiani negli ultimi anni, la classifica non lascia spazio ad alcun dubbio: il fascino delle grandi capitali europee domina ancora. Nella top 10, ad esempio, in ultima posizione troviamo proprio Madrid, seguita da Vienna, Monaco di Baviera e Miami. Quest’ultima ha sorpreso tutti quanti e la sua settima posizione in classifica dimostra come le spiagge da sogno, il clima perfetto e l’America siano un desiderio di molti italiani. Anche Amsterdam, Barcellona e Berlino, rimangono delle mete perfette e desiderate dagli italiani.

Ma quali sono le città che si trovano sul podio? Beh, la risposta potrebbe decisamente sorprenderti!

Le tre mete che dominano la classifica

In terza posizione, troviamo la bellissima New York, amata dagli italiani soprattutto durante il periodo natalizio (per le sue luci da sogno e i grattacieli tutt’attorno). La medaglia d’argento, invece, non poteva non essere data a Parigi, la città dell’amore e della raffinatezza. Meta ideale per chi ama il romanticismo, l’arte, la storia e la moda. Tuttavia, ad aggiudicarsi la prima posizione troviamo proprio Londra, in Inghilterra! Il fascino della Corona e del Big Ben, rimangono indubbiamente l’ideale per il turismo italiano. Patria di cultura, modernità e tradizione, conquista tutte le generazioni (dai giovani in cerca di esperienze lavorative, agli adulti che non si annoiano mai dei teatri e dei suoi parchi).

Insomma, gli italiani continuano a sognare viaggi tra le grandi capitali europee. Ma la meta perfetta sembra rimanere proprio Londra!