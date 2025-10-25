Oristano, finto tecnico ruba la pensione a una coppia di anziani | Arrestato dopo il colpo da mille euro in casa

Oristano, un finto tecnico si è intrufolato nella casa di due pensionati per derubarli: arrestato dopo aver rubato mille euro

Una vicenda che arriva direttamente dalla comunità di Oristano e che rischiava seriamente di finire nel peggiore dei modi. Fortunatamente tutto questo non è accaduto per il prodigioso intervento della polizia.

Le forze dell’ordine, nelle ultime ore, hanno arrestato un uomo. Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi visto che si parla di furto aggravato. Un furto che, appunto, è stato commesso all’interno di una abitazione occupata da una coppia di anziani.

Una vicenda che ha avuto inizio quando l’uomo, specializzato nel montaggio e nella riparazione di elettrodomestici, si è presentato all’interno dell’abitazione con la scusa di “aggiustare la cucina”. Purtroppo per i pensionati, però, il suo intento era decisamente altro.

Mentre stava svolgendo il suo lavoro, approfittando di un attimo di distrazione della coppia, ha iniziato a frugare nei cassetti del soggiorno. Dopo aver visto il borsello della donna ha scavato all’interno ed ha trovato mille euro, vale a dire i soldi della pensione che la vittima aveva appena ritirato.

Oristano, deruba coppia di anziani con la giusta di riparare la cucina: arrestato

Dopo essersi accorti di essere stati derubati la coppia di anziani ha immediatamente chiamato il 112 per denunciare l’accaduto. Una volta che la polizia era giunta sul posto, però, l’uomo aveva fatto perdere immediatamente le sue tracce. In merito a questa vicenda sono partite immediatamente le indagini con l’aiuto della polizia scientifica e le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il responsabile, dopo un identikit ben fornito dalle vittime, è stato individuato ed arrestato.

Le accuse nei suoi confronti sono inevitabilmente gravi. Il colpevole, residente nella provincia di Oristano, privo di fissa dimora è stato condotto nel carcere penitenziario di Massama. Alle vittime è stata ridata l’intera somma che gli era stata rubata. Una vicenda che, ovviamente, ha fatto immediatamente non solo il giro della comunità ma anche dei social network.

Oristano, si aprono le porte del carcere per il finto tecnico

Purtroppo non si tratta affatto del primo episodio del genere. Già in passato, infatti, sono stati gli eventi che si sono verificati e che hanno visto come vittime proprio gli anziani indifesi.

In questi casi, la cosa più importante, è immediatamente avvertire amici, familiari e soprattutto le forze dell’ordine se si è vittime di un furto.