Sant’Antioco, cocaina in casa | Un arresto e una denuncia: lite familiare fa scattare i controlli

Sant’Antioco, cocaina all’interno di una abitazione, arrivano i carabinieri: scattano le manette per una persona ed una denuncia

Ennesimo episodio di lite domestica quella che si è verificata nel nostro Paese. Una notizia che arriva direttamente da Sant’Antioco (provincia del Sud Sardegna). Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che il tutto sia nato da un semplice diverbio familiare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del posto, con la collaborazione dei colleghi di San Giovanni Suergiu: una lite che, successivamente, si è trasformata in una operazione antidroga. Il tutto è avvenuto nella serata di lunedì 20 ottobre all’interno di una abitazione a seguito di una segnalazione per lite.

In un primo momento l’obiettivo era quello di ripristinare la calma, con la speranza che nessuno fosse rimasto ferito. Nel corso dei controlli, però, i militari dell’arma hanno rinvenuto alcuni elementi “particolari”. Durante la perquisizione, infatti, sono stati rinvenuti circa 18 grammi di cocaina.

Insieme ad essi poco più di 1.000 euro in contanti. Una somma che gli investigatori, senza ombra di dubbio, hanno subito ricondotto all’attività di spaccio.

Sant’Antioco, cocaina e contanti in una abitazione: scatta la denuncia

Non è finita qui visto che durante la perquisizione una persona, che si trovava all’interno dell’abitazione, di 59 anni è stata denunciata in stato di libertà. Si tratta di un uomo che, a quanto pare, era già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 3,4 grammi di cocaina.

Per l’uomo sono scattate le inevitabili manette e, successivamente, trasferito alle camere di sicurezza della caserma di Carbonia. Nelle prossime ore andrà in attesa dell’udienza di convalida. In quella occasione sarà giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Cagliari.

Sant’Antioco, lite familiare si trasforma in una perquisizione per i cc

L’obiettivo delle forze dell’ordine, in un primo momento, era quello di placare gli animi in merito a questa lite famigliare. Poi la reazione si è spinta oltre: durante le perquisizioni la scoperta di sostanze stupefacenti.

L’attenzione ora si sposterà sugli sviluppi giudiziari: la convalida dell’arresto, l’eventuale sequestro del denaro come presunto provento illecito, e la valutazione delle responsabilità del soggetto denunciato.