Bagno, l’oggetto più utile l’ho comprato da LIDL | Da quando l’ho preso lo uso ogni giorno: per 4.99€ è l’affare della vita

Esiste un oggetto veramente utile che potrai acquistare da Lidl e metterlo all’interno del tuo bagno. Ti costerà meno di 5€!

Anche il bagno, proprio come tutte le altre stanze della nostra casa, deve necessariamente essere arredato con oggetti utili e di design. Ne esiste uno in particolar modo, che potrai trovare in uno dei supermercati più amati della nostra nazione: Lidl. Anche in questo caso, il discount offre ai propri clienti un prodotto veramente utile e ad un prezzo più che conveniente.

Ma ecco nel dettaglio di cosa si tratta e perché dovresti correre immediatamente anche tu ad acquistarlo.

Ormai si sa, Lidl è uno dei supermercati più amati per il fantastico rapporto qualità/prezzo. All’interno degli scaffali è possibile trovare alimenti provieni da ogni parte del mondo, con sconti più unici che rari e ingredienti di massima qualità. Come se non bastasse, il supermercato offre spesso oggetti e soluzioni per la casa, che generalmente vanno a ruba dopo pochissimi giorni.

In queste ore, tutti quanti stanno parlando di un oggetto estremamente versatile, ideale per il tuo bagno e non solo.

Il ‘porta tutto’ per il tuo bagno

Ebbene sì, il protagonista di cui stiamo parlando è un piccolo oggetto in acciaio inox firmato Livarno. Questo piccolo alleato può trasformarsi in un porta spazzolini, porta rotolo da WC o porta asciugacapelli. Tre usi in uno, con un design minimal e una resistenza che non ti aspetteresti mai da un prodotto che costa solamente 4.99€. Dal 23 ottobre sarà disponibile in tutti i punti Lidl e, inutile dirlo, andrà sicuramente a ruba dopo pochissimi giorni.

D’altronde si sa, in bagno lo spazio non basta mai e trovare un accessorio che unisca l’estetica alla praticità è praticamente impossibile.

La genialità di questo prodotto Lidl

Questo prodotto in metallo, con finiture lucide e linee essenziali, si adatta non solo al bagno, ma anche alla cucina e perché no? Anche alla camera da letto! Ad esempio, in bagno potrebbe essere utilizzato come porta spazzolini, aggiungendo semplicemente al suo interno un bicchiere delle stesse misure. In cucina? Beh, potrebbe essere l’ideale per le spugne o per gli stracci da asciugare. Inoltre, Lidl propone questo prodotto ai suoi clienti anche per posizionare il phon o il rotolo della carta igienica. Il montaggio è rapido e il supporto si fissa alla parete in una manciata di minuti.

Insomma, che aspetti anche tu ad acquistare questa soluzione per il tuo bagno? Con meno di 5€ salverai moltissimo spazio e in maniera cool!