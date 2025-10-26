Dieta, se vuoi perdere peso c’è una soluzione migliore | Non c’è bisogno di muovere un dito: servono solo un divano e una tv

Perdere peso senza fare diete e senza svolgere particolari attività fisiche non è impossibile. Anzi, bastano un divano e una televisione

Riuscire a perdere peso è un obiettivo di milioni di persone in tutto il mondo: vita sedentaria, alimentazione sbagliata e troppo ricca di grassi sono le cause principali dei chili in eccesso di cui dobbiamo e vogliamo liberarci quanto prima.

In genere per raggiungere l’obiettivo ci sottoponiamo a regimi alimentari a dir poco restrittivi o ad estenuanti sessioni in palestra. La scienza però ci regala un metodo inaspettato e sorprendentemente piacevole per bruciare calorie extra: basta accomodarsi sul divano davanti alla TV.

La notizia che farà la gioia di tutti coloro che vogliono dimagrire, deriva da un’accurata e approfondita ricerca condotta da un gruppo di ricercatori dell’Università di Westminster, una delle più prestigiose del Regno Unito.

I ricercatori inglesi hanno analizzato e studiato nei dettagli il dispendio energetico di alcune persone intente a guardare una selezione di alcuni film cosiddetti adrenalinici. I risultati hanno dimostrato che il terrore indotto dalla visione può innescare una risposta fisiologica intensa, con un consumo calorico significativo.

La scienza dietro lo spavento

Perché un film horror fa bruciare calorie? Il meccanismo è puramente biologico. Quando siamo esposti a una qualsivoglia tipologia di minaccia il nostro corpo attiva la risposta di “attacco o fuga”. Questo innesca un aumento del battito cardiaco, un incremento del rilascio di adrenalina e una contrazione muscolare involontaria. L’adrenalina in particolare gioca un ruolo chiave. Questo ormone dello stress accelera il metabolismo e innescando una rapida estrazione di glucosio nel sangue, brucia le riserve di energia del corpo.

In pratica il corpo si prepara a scappare o a combattere e per fare ciò consuma calorie in modo rapido e inatteso. I ricercatori hanno monitorato la frequenza cardiaca, l’assunzione di ossigeno e il rilascio di anidride carbonica dei partecipanti. I risultati sono stati sorprendenti: guardare un film horror di 90 minuti può far bruciare in media fino a 113 calorie, l’equivalente di una passeggiata di mezz’ora.

Quanto si brucia davanti al grande schermo

La quantità di calorie bruciate ovviamente dipende dall’intensità dello spavento e dalla reazione personale. I ricercatori hanno addirittura stilato una classifica dei film più ‘calorici’: in testa troviamo “Shining”, il capolavoro di Stanley Kubrick che consente di bruciare fino a 184 calorie. La seconda piazza appartiene a “Lo Squalo” di Steven Spielberg, capace di farci consumare 160 calorie.

Il terzo posto è occupato da un altro film da brividi, “L’Esorcista“, che consente di bruciare 158 calorie circa. In conclusione se state cercando un modo indolore per sostenere la vostra linea senza rinunciare al divertimento, una serata dedicata al cinema dell’orrore potrebbe essere il vostro nuovo, terrificante, alleato dietetico. Un metodo per “sudare freddo” che a quanto pare paga in termini di calorie.