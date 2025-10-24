Rivoluzione Don Matteo, annunciato un nuovo maresciallo | Cast stravolto e pubblico incredulo: ma le novità non finiscono qui

La serie tv Don Matteo subisce nuovamente uno stravolgimento del cast: dopo l’addio di Terence Hill è in programma un altro colpo di scena.

Fortunata serie televisiva prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è stata trasmessa per la prima volta in prima visione su Rai 1 il 7 gennaio 2000.

Dalla prima puntata di Don Matteo sono passati ben 25 anni e, ancora oggi, i suoi personaggi sono tra i più amati dal pubblico da casa, nonostante una serie di stravolgimenti che hanno parzialmente modificato il cast.

Terence Hill, che ha interpretato uno dei ruoli più celebri di Don Matteo, è uscito di scena dopo ben 22 anni e 13 stagioni: le riprese sono diventate troppo faticose per la sua età.

Per la prossima stagione, che dovrebbe andare in onda nel 2026, pare sia già in programma un altro colpo di scena: un nuovo maresciallo farà il suo ingresso nel cast.

Don Matteo: i pilasti della serie tv Rai

Il cast di Don Matteo continua ad essere uno dei più apprezzati dal pubblico della Rai. La serie tv, giunta alla sua 14esima stagione – che si è conclusa nel dicembre 2024 – è al lavoro per la realizzazione della 15esima. Le prime puntate dovrebbero andare in onda nella primavera 2026, mentre iniziano a circolare voci e indiscrezioni su possibili new entry nel cast. Accanto ai personaggi storici della serie tv, come Nino Frassica nei panni del maresciallo Nino Cecchini, Nathalie Guetta nelle vesti della perpetua Natalina o Francesco Scali nel ruolo di Pippo, sono tanti gli attori che hanno fatto (e faranno) il loro ingresso.

Per la stagione numero 15, infatti, è previsto non solo l’arrivo di un nuovo maresciallo, ma anche di un altro personaggio che si rivelerà fondamentale nelle dinamiche della fiction. Max Tortora è stato avvistato durante le riprese in Umbria e per lui è stato scelto il ruolo del padre del capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea).

Don Matteo: arriva un nuovo maresciallo

Ad arricchire il cast di Don Matteo ci sarà anche un nuovo maresciallo, che non sostituirà il celebre Nino Cecchini, ma lo affiancherà nelle sue indagini. Si tratta della giovane attrice Irene Giancontieri, nel ruolo del maresciallo Caterina Provvedi.

Secondo le indiscrezioni, questo nuovo personaggio seguirà il Capitano Diego Martini e porterà qualche disordine in caserma e non solo. Si vocifera, inoltre, che potrebbe anche avere un legame indiretto con Don Massimo (Raoul Bova), ma per ora non ci sono altre informazioni in merito.