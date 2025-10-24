Se desideri il Folletto non disperare: non sei più costretto a spendere molto | Da Eurospin l’alternativa perfetta

L’aspirapolvere dei tuoi sogni costa troppo? Eurospin ti propone l’alternativa, efficiente e super economica: non fartela scappare.

L’invenzione dell’aspirapolvere continua ad essere una delle più applaudite degli ultimi secoli. Nato in seguito ad una serie di intuizioni da parte di appassionati di innovazione, i primi modelli vennero creati verso la fine del 1860.

L’aspirapolvere, così come lo intendiamo oggi, è stato inventato da James Murray Spangler nel 1907, poi il brevetto venne venduto a suo cugino William Hoover.

Da quel momento, la vita di tutte le casalinghe è cambiata: questo strumento permette di raccogliere velocemente la polvere e lo sporco presenti in casa, grazie ad un motore elettrico che crea una depressione in grado di aspirare la polvere e altre particelle.

Folletto è considerato il marchio leader nella produzione di aspirapolvere di ottima qualità, ma Eurospin ha deciso di fare un regalo a tutti coloro che non hanno la possibilità di spendere cifre esorbitati per questo elettrodomestico.

Folletto, il brand leader in Italia

Nato a Wuppertal dall’intuizione dei fratelli Carl e Adolf Vorwerk, il marchio Folletto si è esteso oltre i confini tedeschi arrivando in Italia, che si è trasformata in poco tempo nel primo vero mercato di successo. Negli anni, i modelli di aspirapolvere Folletto si sono evoluti, aggiungendo funzioni e caratteristiche che hanno reso la vita in casa sempre più facile.

Il brand si è saputo distinguere per la compattezza del prodotto proposto – l’aspirapolvere Folletto è sempre stata più pratica e maneggevole di molte altre – e per l’efficienza, tanto da aver reso la pulizia domestica più semplice e accessibile. Tuttavia, uno dei punti a sfavore di Folletto è il prezzo: l’ultimo modello, il Folletto VK7s senza fili, costa quasi 1000 euro. Una cifra non accessibile a chiunque.

Eurospin batte Folletto: l’offerta da non perdere

Eurospin ha deciso di andare incontro a tutti i suoi clienti lanciando un’offerta imperdibile su un modello di aspirapolvere: con soli 49,99 euro si ha la possibilità di acquistare una scopa elettrica con tecnologia ciclonica del marchio Enkho. Si tratta di un modello con sistema di aspirazione senza sacco che separa la polvere dall’aria tramite la forza centrifuga generata da un vortice d’aria, e filtro HEPA, elevata potenza di aspirazione, spina VDE e cavo da 6 metri.

Con meno di 50 euro, si ha la possibilità di portarsi a casa un ottimo aspirapolvere, ideale per le pulizie domestiche e per l’uso quotidiano. Non ha nulla da invidiare al ben noto Folletto.