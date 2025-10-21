“Convoleremo a nozze”: Silvia Toffanin, emozione a non finire durante la diretta | Finalmente c’è la data ufficiale

Profumo di fiori d’arancio nel mondo dello spettacolo: l’annuncio ufficiale ha rallegrato Silvia Toffanin, padrona di casa a Canale 5.

Silvia Toffanin è uno dei punti fermi di Mediaset: il suo legame con l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi continua ad essere coperto dal massimo riserbo, mentre lei è tornata in tv con i suoi programmi di punta.

Verissimo e This is me continuano ad essere due format di successo per le reti del Biscione, che ha deciso di dare una spolverata ai palinsesti dei suoi canali cambiando parte della programmazione.

Alcuni show sembrano essere momentaneamente scomparsi, mentre altri vengono riproposti ciclicamente riscontrando, anno dopo anno, il gradimento del pubblico.

E Verissimo, affidato a Silvia Toffanin, si conferma una certezza per Berlusconi: nel salotto di Canale 5 vengono dati annunci importanti. L’ultimo, in ordine cronologico, quello delle imminenti nozze.

Silvia Toffanin: l’annuncio delle nozze

Silvia Toffanin sembra essere la confidente e la consigliera di molti personaggi dello spettacolo che attraversano il suo salotto televisivo. A Verissimo sono state ufficialmente comunicate gravidanze, separazioni, fidanzamenti, malattie e nozze. Proprio il matrimonio è uno dei temi maggiormente affrontati e che coinvolgono particolarmente la conduttrice. Com’è noto, infatti, la Toffanin e Berlusconi, seppur legati da diversi anni e genitori di due figli, continuano a non parlare di matrimonio.

“Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato… Se ne leggono, ma la verità è che noi siamo felici così”, aveva commentato la conduttrice in un’intervista, sottolineando i motivi che li tengono ben lontani dalle nozze. E, mentre loro preferiscono non indossare le fedi nuziali, c’è chi invece, dopo tanti altri e bassi, pare abbia finalmente incontrato l’uomo della sua vita.

L’annuncio delle nozze

“Sono venuta a dare una bella notizia…Come vedete c’è un anello e a breve c’è pure un matrimonio…”: con queste parole, Nathaly Caldonazzo ha ufficializzato il fidanzamento con Filippo, con cui ha scelto di sposarsi il prossimo 25 maggio. La showgirl, che è anche stata una delle protagoniste di Temptation Island, sembrava ormai certa di rimanere single, ma l’uomo di cui diventerà moglie le ha fatto completamente cambiare idea.

Si conoscono da quando erano giovanissimi, lui ha continuato a seguirla anche quando era legata a qualcun altro e, dopo tanti anni, è riuscito nell’impresa di conquistarla. “Non ci credevo più…I primi mesi non sono stati facili perché non ero pronta, non volevo relazioni, mentre lui era partito subito in quarta con l’anello…E piano, piano mi ha convinto…”, ha raccontato la Caldonazzo alla Toffanin, che ha espresso tutta la sua gioia per la lieta notizia.