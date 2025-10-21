Rivoluzione semafori, i colori non saranno più 3 | Decisione senza precedenti: ecco a partire da quando

Cambiano i colori dei semafori: al verde, arancione e rosso se ne aggiunge un altro. Ecco come cambierà la circolazione su strada.

Verde, arancione e rosso sono da sempre riconosciuti come i tre colori distintivi nella segnaletica stradale: essi sono stati scelti seguendo codici internazionali finalizzati a garantire la massima visibilità e comprensione immediata.

Per tutti, infatti, il verde indica che si può passare o proseguire il percorso, l’arancione avvisa di un imminente passaggio al rosso e indica di prepararsi a fermarsi, mentre il rosso impone l’arresto completo e il divieto di attraversamento.

A breve, però, ai semafori che si trovano solitamente su strada, potrebbe aggiungersi un nuovo colore: esso non andrà a sostituire quelli classici, ma rappresenterà una nuova indicazione destinata a determinati veicoli.

L’ipotesi è ancora al vaglio e non si hanno notizie certe su quando prenderà effettivamente forma, ma ci si potrebbe trovare di fronte ad un semaforo a quattro colori in un futuro molto prossimo.

Semaforo: come cambia la circolazione

Il semaforo si usa per regolare il traffico veicolare e pedonale, garantendo sicurezza e ordine negli incroci e in altri punti critici. Sfruttando i colori (rosso per fermarsi, arancione per attenzione, verde per via libera) e le luci lampeggianti (pericolo), il semaforo aiuta gli automobilisti, i motociclisti o i pedoni, a prendere decisioni rapide e coordinate, prevenendo incidenti e migliorando la fluidità del traffico.

In gran parte del mondo, i colori del semaforo sono i tre classici appena menzionati. In Giappone, però, il verde è stato sostituito dal blu, ma questo rappresenta un caso eccezionale rispetto al resto del globo. A breve, tuttavia, i semafori potrebbero vedere l’aggiunta di un nuovo colore, che andrà ad abbinarsi a quelli già utilizzati.

Semaforo, arriva un quarto colore

Al semaforo con luci rosse, arancioni o verdi, se ne potrebbe aggiungere una quarta: la luce bianca. Tale necessità nasce dall’incremento dei veicoli a guida autonoma, ovvero dotati di sistemi avanzati di sensori, telecamere e intelligenza artificiale (AI) che permettono alle auto di guidare da sole, riducendo o eliminando la necessità di un intervento umano.

L’introduzione della luce bianca ai semafori, dunque, servirebbe per gestire meglio queste tipologie di mezzi. All’accensione della luce bianca, viene comunicata ai veicoli a guida autonoma la presenza ingente di mezzi simili in prossimità dell’incrocio, così da consentire a queste auto di gestire al meglio i propri movimenti e procedere in maniera fluida, evitando di congestionare la zona. Per il momento, non si ha una data precisa per l’aggiunta del quarto colore al semaforo, ma l’avvio di questa nuova modalità potrebbe avvenire a breve.