Over 65, per voi c’è un bonus straordinario | 600€ in più sul conto corrente: verranno accreditati senza alcuna richiesta

Soldi extra subito se hai più di 65 anni, il nuovo bonus emanato dal Governo sta riempiendo le tasche di molti italiani.

Quando si parla di guadagni facili, tutti noi rizziamo le antenne per cercare di carpire il segreto. Tuttavia, a volte non si tratta di un mistero ma di semplici aiuti economici che lo Stato elargisce agli italiani.

Questa volta tocca agli over 65, che possono facilmente ricevere 600€ in più nelle loro tasche senza nemmeno dover fare nulla.

La crisi economica e l’inflazione hanno messo a dura prova le famiglie d’Italia e molte di loro sono state costrette a fare delle pesanti rinunce pur di arrivare a fine mese.

Il Governo ha cercato di sostenere le persone più in difficoltà e lo ha fatto attraverso i vari bonus che ogni anno vengono proposti, aggiornati e promossi.

600€ extra in modo facile e veloce

Come ben saprai, ogni tipo di bonus che il Governo emana richiede delle precise specifiche che devono essere rispettate per potervi accedere. Guardando ai bonus già noti, i requisiti necessari sono sempre l’età anagrafica, lo stato economico di famiglia, il numero di figli, eventuali disabilità e non ricevere altri sussidi dallo Stato.

Ovviamente, tutti gli aiuti finanziari che il Governo emana passano dalle mani dell’INPS. Infatti, anche in questo caso, l’INPS gestisce il bonus che permette a chi ha già spento almeno sessantacinque candeline di riceverlo senza troppa fatica. Per potersi aggiudicare 600 euro in più, non devi fare nulla perché scatta tutto in automatico.

Nuovo bonus, vecchie regole

È vero che non devi fare nulla per poter ricevere questo nuovo bonus, ma i beneficiari si dividono in due gruppi. Questi insiemi sono determinati in base ad un altro dato fondamentale, vale a dire l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Infatti, come sempre, anche l’ISEE gioca un ruolo determinante per poter ricevere gli aiuti economici elargiti dal Governo. Stando a quanto si legge sul sito ascuolaoggi.com, le persone che possono usufruire del bonus si dividono tra i beneficiari automatici e la nuova fascia ammessa.

I primi ricevono i 600€ extra senza fare nulla, perché hanno un ISEE di massimo 9.530 euro (o 20.000€ se hanno almeno quattro figli). Invece, la nuova fascia ammessa riguarda le persone che hanno un ISEE tra i 9.530 e i 25.000 euro. In questo caso si deve aggiornare l’ISEE tramite la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tutto tramite INPS, e poi si vedranno 200€ al mese per tre mesi in bolletta. Questo bonus da 600€ in totale riguarda gli sconti in bolletta e per riuscire ad averli devi aggiornare il tuo ISEE entro il 31 dicembre 2025. Inoltre, è bene sottolineare che questo aiuto spetta a tutti gli italiani indipendentemente dall’età (la cosa fondamentale è che l’ISEE sia di massimo 25.000 euro).