Lavatrice, ecco perché consumava così tanto | L’accendevo senza far caso a questo dettaglio: bolletta dimezzata da quando l’ho capito

Stanco di ricevere bollette stellari? Con questa soluzione potrai risparmiare centinaia di euro e non consumare con la tua lavatrice!

A volte bastano dei piccoli gesti per risparmiare moltissimi soldi a fine mese. Anche per quanto riguarda la lavatrice, uno degli elettrodomestici più utili e indispensabili, esiste un ‘errore invisibile’ capace di far spendere decine di euro in più sulle bollette.

Ma di cosa si tratta? E perché non sottovalutare mai questo piccolo gesto? Adesso te lo spieghiamo noi!

La verità, secondo gli esperti, è che non conta solamente quante volte utilizziamo la lavatrice, ma anche alcuni piccoli dettagli che spesso sottovalutiamo. Il problema è che ognuno di questi errori può influire inevitabilmente a fine mese, costringendoci a sborsare decine di euro in più in maniera poco ‘intelligente’. Se anche tu fatichi sempre di più ad arrivare a fine mese e stavi cercando alcune soluzioni per risparmiare, esiste questo trucchetto che potrebbe cambiarti la vita.

Ecco dunque di cosa si tratta e perché, da questo momento in poi, non dovresti sbagliare più!

Il consiglio degli esperti quando facciamo la lavatrice

Ebbene sì, secondo gli esperti esistono degli orari in cui il costo dell’energia sale alle stalle e altri in cui, al contrario, è consigliato accendere questo elettrodomestico. Molti, per comodità, avviano la lavatrice nel tardo pomeriggio, magari dopo essere tornati da una lunga giornata di lavoro. Un’errore comune, soprattutto considerando che questo orario è considerato ‘di punta’ dai fornitori di energia (dalle 16 alle 21). Risultato? Il consumo aumenta e il costo al kWh segue la stessa direzione.

In pratica, accendere la lavatrice in quella fascia oraria significa pagare di più per lo stesso identico lavaggio. Ma come comportarsi quindi?

I migliori consigli per risparmiare qualche soldo

Il consiglio quindi è molto semplice: per lavare i vestiti e risparmiare, meglio spostare i cicli di lavaggio al mattino presto o in tarda serata, quando la richiesta di energia cala e le tariffe si abbassano notevolmente. Seguendo questo semplice trucchetto sarà possibile vedere scendere la propria bolletta del 30/40% in poche settimane. Insomma, non servono miracoli o elettrodomestici di ultima generazione, ma basta imparare ad accendere ‘start’ nel momento più strategico della giornata. Dopo aver capito questo dettaglio la tua lavatrice consumerà la metà e potrai finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Insomma, d’ora in poi ricordati di seguire questo consiglio e vedrai che otterrai i migliori risultati nel minor tempo possibile.