Grande Fratello, dramma in diretta TV: un concorrente voleva togliersi la vita | Nella casa è calato il silenzio

Il Grande Fratello entra nel vivo e le storie dei concorrenti si fanno sempre più avvincenti: confessato in diretta tv un tentato suicidio.

Per l’edizione 2025, il Grande Fratello è tornato al format iniziale: Simona Ventura ha scelto per il suo reality show concorrenti lontani dal mondo dello spettacolo, ognuno con una storia da raccontare.

Molti di loro hanno scelto di mantenere il riserbo su alcune sfaccettature della vita privata, certi di poterne parlare non appena si sentiranno pronti.

Ma, proprio nelle ultime ore, la storia di uno dei concorrenti ha fatto il giro della rete e lasciato di stucco non solo gli altri coinquilini, ma anche i telespettatori da casa.

Quanto rivelato ha fatto calare il gelo nella casa di Cinecittà e, quasi sicuramente, Simona Ventura deciderà di affrontare un tema così delicato in prima serata: il tentato suicidio di uno dei protagonisti del GF.

Grande Fratello 2025: le storie dei concorrenti

Il Grande Fratello di Simona Ventura è iniziato da poche settimane e i telespettatori sono entusiasti di questa conduzione. Il reality show è tornato ad ospitare personaggi lontani dal mondo dello spettacolo, ma con una vita intensa e piena di colpi di scena. La conduttrice ha già accennato alla storia di Donatella Mercoledisanto, figlia di un ex affiliato al clan Capriati di Bari, mentre Giulia Soponariu ha fatto riferimento ad un rapimento di cui è stata protagonista da piccola.

Queste sono solo alcune delle storie che i concorrenti del Grande Fratello 2025/2026 racconteranno davanti alle telecamere, mentre nelle ultime ore ha lasciato di stucco la rivelazione di un’altra inquilina della Casa: Ivana Castorina. In un momento di tranquillità e chiacchiere in Casa, ha fatto coming out e il suo racconto ha fatto venire i brividi.

La confessione sul suicidio: gelo al GF

“Ho vissuto due vite e la prima è stata molto dura, fatta anche di discriminazioni e repressione”, ha iniziato a raccontare Ivana, rivelando che durante l’infanzia amava giocare fingendosi donna. Nata uomo, a 18 anni ha deciso di iniziare un percorso di transizione, ma all’inizio è stato tutt’altro che semplice: “Non sapevo chi fossi, non capivo perché fossi viva….Mi dicevo ‘Perché il Signore non mi prende? Perché muoiono i bambini e non io?’…Volevo morire…Ho pensato al suicidio, più volte, cercavo mezzi e metodi…”.

Oggi, però, Ivana Castorina è una donna realizzata. Ha completato il percorso di transizione ed è felicemente sposata con Toni. Lui è il suo punto fermo, preferisce rimanere lontano dalle luci dei riflettori, ma le permette di essere una donna libera e indipendente.