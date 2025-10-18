In Italia non c’è una spiaggia più bella | UFFICIALE, eletta la numero uno in assoluto: per i sardi è una vera umiliazione

La classifica delle spiagge più belle d’Italia rappresenta una delusione per i cittadini sardi. Tra le 5 migliori la Sardegna non è presente

Quando si parla delle spiagge più belle d’Italia l’immaginario collettivo corre immediatamente alle acque cristalline della Sardegna o della Sicilia. E in effetti per milioni di turisti provenienti da tutto il mondo le spiagge sarde sono le migliori.

Eppure con un risultato piuttosto sorprendente e inatteso, nella classifica delle 21 spiagge più amate dai turisti stilata dal portale www.travel365.it tra le prime 5 non è presente neanche una delle splendide calette sarde.

Un risultato non proprio gradito dai sardi che a ragione considerano il loro mare e le loro spiagge tra le più belle d’Italia. I voti dei turisti però sono andati in un’altra direzione, quella di una regione situata più a nord della Sardegna.

In vetta a questa particolare e sorprendente classifica troviamo infatti un gioiello della Riviera Ligure, la Baia dei Saraceni a Finale Ligure in provincia di Savona. Questo tratto di costa, incastonato tra la frazione di Varigotti e il promontorio di Punta Crena, ha superato in preferenze e fascino località ben più blasonate.

Un angolo di paradiso, i turisti non hanno dubbi

La Baia dei Saraceni è famosa per la sua particolare bellezza che unisce la macchia mediterranea che scende quasi fino al mare, un arenile composto da sabbia e ghiaia fine, e un mare di un azzurro intenso. Le sue acque limpide protette dalle falesie circostanti, la rendono ideale per nuotatori e amanti dello snorkeling.

Il nome stesso della baia evoca un passato affascinante, legato alle leggende delle scorrerie saracene nell’Alto Medioevo. I resti di una torre di avvistamento sul vicino promontorio di Punta Crena completano il paesaggio, conferendogli un’atmosfera storica e quasi fuori dal tempo.

Le ragioni del trionfo sulla Sardegna

Il successo della Baia dei Saraceni, in una classifica che ha visto la partecipazione di migliaia di votanti e l’analisi delle recensioni online, risiede in diversi fattori che la rendono particolarmente amata. In primis la sua bellezza naturale: pur mantenendo un aspetto incontaminato la Baia è facilmente raggiungibile attraverso la Via Aurelia a poca distanza dal pittoresco Borgo Saraceno di Varigotti. Inoltre il tratto di mare antistante la baia è noto per la sua pulizia e per i fondali ricchi di vita marina.

Il piazzamento al vertice di questa classifica che ha visto le rinomate spiagge sarde e pugliesi cedere il passo alla perla ligure non è solo un motivo di orgoglio per Finale Ligure, ma un importante riconoscimento per tutto il Ponente ligure, dimostrando come la qualità dell’offerta e la conservazione del paesaggio possano fare la differenza nell’attrarre migliaia di turisti.