“Oggi è ancora più bello…”: Michelle Hunziker non si nasconde più | Tutta la verità su Eros Ramazzotti

Il matrimonio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti finì nel 2002 ma i due sono rimasti in rapporti eccellenti. La conduttrice svela tutto

Michelle Hunziker dice tutto o qualcosa del genere. La bella e brillantissima conduttrice e showgirl di origine svizzera si è messa a nudo in una lunga e toccante intervista concessa al Corriere della Sera.

La Hunziker ha rivelato aspetti pubblici e privati della sua vita raccontandosi senza filtri, toccando temi che vanno dalla maternità precoce ai lunghi e per certi versi sofferti percorsi di crescita personale.

La conduttrice di Sorengo ha poi riservato una particolare e matura riflessione al legame che resta indissolubile con il suo celebre ex marito, il cantautore romano Eros Ramazzotti con il quale ha avuto la storia più importante della sua vita.

La conduttrice svizzera ha descritto l’evoluzione del loro rapporto, trasformatosi nel corso degli anni in una forma d’amore e affetto profonda e serena, che trascende i canoni del classico rapporto di coppia.

L’amore trasformato e i rimpianti

La Hunziker ha avuto da Ramazzotti la sua primogenita Aurora, che da poco è a sua volta diventata madre e ha spiegato come la fine del loro matrimonio, avvenuta in un periodo particolarmente difficile della sua vita (segnato anche dalla perdita del padre), sia stata gestita con l’immaturità della giovane età: “Sicuramente affronterei in modo diverso da come ho fatto quando ero così giovane e inesperta. Oggi mi comporterei in modo diverso“.

Oggi a 48 anni Michelle riflette sulla sofferenza del passato ma sottolinea come il tempo e la crescita personale abbiano permesso di sanare le ferite e di riscoprire un legame basato sull’affetto familiare e sulla genitorialità condivisa.

La nuova visione della vita e della maternità

La confessione è tanto semplice quanto significativa: “Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello“. Nell’intervista la Hunziker ha affrontato anche altri aspetti della sua vita privata. Ricorda con tenerezza di essere diventata mamma a soli 19 anni, una scelta che all’epoca aveva sorpreso tutti, ma che definisce “la cosa più bella della mia vita“.

Un’altra riflessione matura riguarda l’amore in generale e il concetto di fedeltà. Se da giovane le era stato inculcato che la fedeltà fosse un valore fondamentale, oggi ritiene che il progetto di vita comune sia l’elemento più importante in una relazione. Il rapporto con Eros Ramazzotti è l’esempio lampante di come superata la passione, l’amore possa evolvere in un legame di fratellanza e famiglia allargata, un modello di serenità di cui ha beneficiato anche la figlia Aurora, recentemente diventata madre a sua volta.