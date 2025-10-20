Lavoro, se sei triste c’è una bella notizia | Hanno approvato le “Ferie extra”: 10 giorni in più retribuiti normalmente

Pensi che le ferie di cui godi siano troppo poche rispetto a quelle di cui hai realmente bisogno? Una buona notizia è in arrivo.

Le ferie sono un diritto di tutti i lavoratori, che hanno la possibilità di astenersi dal lavoro per un determinato periodo di tempo senza rinunciare alla retribuzione prevista dal contratto.

In Italia, il regolamento in merito prevede un minimo di 4 settimane di ferie retribuite annuali, con almeno due settimane da godere nell’anno di maturazione e le restanti due entro i 18 mesi successivi.

A differenza di altri Paesi dell’Unione Europea, il nostro si fonda su una normativa diversa: ad esempio, Austria, Danimarca, Francia, Lussemburgo e Svezia hanno un minimo di 25 giorni, mentre in Germania si matura un giorno di ferie ogni 12 giorni lavorativi, con un totale di 30 giorni per un anno intero lavorato.

Per tutti coloro che soffrono e credono che le quattro settimane di ferie siano troppo poche rispetto a quello di cui hanno realmente bisogno, è in arrivo una buona notizia: concessi altri 10 giorni di ferie extra.

Ferie: a cosa servono?

Diritto irrinunciabile garantito dalla Costituzione italiana, le ferie concesse ai lavoratori hanno lo scopo di permettere loro di recuperare le energie psicofisiche, dedicare tempo alle relazioni personali e sociali, e godere di attività ricreative e culturali. Prendersi una pausa dalla routine di tutti i giorni consente di rigenerarsi fisicamente e mentalmente e ognuno sceglie come farlo al meglio: c’è chi trascorre il tempo libero con la famiglia e gli amici, chi si dedica ai viaggi e allo sport, e chi agli hobby preferiti.

Il periodo di ferie, dunque, è fondamentale per permettere al cervello di staccare e di rilassarsi. Ma chi, nel corso dell’anno, vive momenti bui dovuti allo stress e alla frenesia della quotidianità, ha la possibilità di richiedere giorni di ferie extra. Questa concessione, tuttavia, non è valida in Italia, bensì in Cina: ecco cosa è stato stabilito.

Ferie extra retribuite: a chi sono concesse

Partendo dall’idea secondo cui il disagio mentale debba essere curato e considerato una malattia alla pari di quelle fisiche, la catena di supermercati Pang Dong Lai ha adottato una politica innovativa che concede ai propri dipendenti fino a 10 giorni di ferie retribuite all’anno per affrontare periodi di tristezza o disagio emotivo.

A rendere la politica di questo supermercato progressista rispetto a quelle standard applicate dal resto delle aziende cinesi, vi sono ulteriori concessioni per i lavoratori: orario di sette ore al giorno per cinque giorni a settimana, ferie annuali retribuite fino a 40 giorni e cinque giorni di chiusura per il Capodanno cinese. Chi subisce situazioni difficili sul posto di lavoro, inoltre, ha diritto ad un risarcimento fino a 5mila yuan.