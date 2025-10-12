Purtroppo non lo rivedremo mai più: ultim’ora, tragedia nel mondo della tv | Eppure sembrava in perfetta forma

Lutto nella televisione italiana, è morto uno dei volti più famosi ed apprezzati del piccolo schermo. Un forte dolore ha colpito tutti.

Il piccolo schermo 100% Made in Italy è stato colpito da una recente scomparsa che ha lasciato tutti senza parole. La tragedia ha aperto un’enorme ferita nel cuore di molte persone.

Nessuno si sarebbe mai immaginato che uno dei volti più apprezzati e noti della televisione italiana potesse lasciare questo mondo così presto, perché sembrava essere in perfetta forma fisica.

Un personaggio televisivo che è stato in grado di entrare nelle case e nel cuore degli italiani con la sua gentilezza, il suo garbo e la sua chiarezza nello spiegare gli argomenti che trattava.

Un addio definitivo devastante che ha lasciato un enorme cratere vuoto che nessuno potrà mai riuscire a riempire. I colleghi e gli amici si sono stretti vicino alla famiglia del volto televisivo per un ultimo saluto.

Una scomparsa inaspettata

La dipartita di questo conduttore televisivo è stata improvvisa, come una doccia gelata, perché nessuno se lo sarebbe mai immaginato dato l’aspetto sano dell’uomo. La sua morte è stata inattesa e fulminea, il giorno prima l’uomo era a lavoro e il giorno dopo non si presenta perché gli ha fatto visita il Tristo Mietitore.

Il conduttore ha dato il suo contributo per diverse reti televisive, ma verrà maggiormente ricordato per il suo ruolo svolto a LA7. Per questa rete l’uomo ha lavorato sin dal 2002 fino all’ultimo giorno della sua vita, diventando un volto molto apprezzato e famoso di LA7. Il suo ruolo cardine per questa rete era il meteorologo e stiamo parlando di Paolo Sottocorona.

Addio al volto di LA7

Lo scorso 8 ottobre è morto Paolo Sottocorona, aveva 77 anni e si è spento nella sua città natale (vale a dire Firenze). Secondo quanto si legge sul sito ansa.it, dal 1972 al 1993 Sottocorona ha fatto parte del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. In seguito è passato al piccolo schermo offrendo i suoi servizi in qualità di meteorologo.

Dal 2002 fino al giorno della sua morte, Paolo Sottocorona ha fatto parte del team di LA7 dove presentava le sue rubriche dedicate al meteo. La sua gentilezza, la sua cordialità e il suo garbo sono stati in grado di conquistare il cuore degli italiani e i suoi colleghi lo ricordano con tanto affetto. L’età di Sottocorona era abbastanza avanzata, ma nulla in lui faceva pensare a un’imminente scomparsa. Quindi tutti si sono detti sconvolti quando hanno saputo la tragica notizia. Stando a quanto riportato dal sito ilmessaggero.it, non sono ancora note le cause del decesso improvviso di Paolo Sottocorona.