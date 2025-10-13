Pasta italiana, eletto il marchio migliore | Niente da fare per Barilla: è lontanissima dalle prime posizioni

Stilata la classifica della migliore pasta italiana: nella top 10 Barilla non compare. Ecco a chi è stata assegnata la medaglia d’oro.

La pasta è un’arte tutta italiana: simbolo per eccellenza della cucina nostrana, è un elemento cardine della nostra tradizione e rappresenta la diversità regionale, la convivialità e la passione per il cibo.

Onnipresente sulle tavole di tutta la Penisola, si adatta a qualunque tipo di ricetta, alcune delle quali sono entrate a far parte della storia di specifiche regioni.

Basti pensare alla pasta alla carbonara romana, alla trofie al pesto liguri, ai tagliolini piemontesi o alle orecchiette pugliesi: la pasta unisce tutta la Penisola, da Nord a Sud.

Ma qual è la migliore da portare in tavola? Sebbene molti pensino che Barilla sia l’azienda leader del settore, questa classifica sfata ogni mito ed elegge il prodotto “the best”: ecco qual è.

Pasta, perché fa bene

Non solo simbolo di italianità e convivialità, ma anche un prodotto che fa bene alla salute e che, checché se ne dica, dovrebbe essere portato in tavola ogni giorno. La pasta, infatti, è una buona fonte di energia, fibre, vitamine e minerali, e promuove il benessere psicologico e la soddisfazione duratura. Il segreto sta tutto nel consumo consapevole: se associata a un condimento equilibrato e a un’attività fisica adeguata, la pasta può ridurre il rischio di malattie cardiache e favorire il mantenimento di un peso sano.

Tra le innumerevoli tipologie di pasta presenti al supermercato, spesso ci si chiede quale sia la migliore da acquistare per contenuti e per capacità di esaltare i singoli piatti. Gli esperti di Gambero Rosso hanno testato 39 tipologie di spaghetti presenti tra gli scaffali della grande distribuzione organizzata, e hanno stilato una classifica valutando fattori come il profumo, la consistenza, la qualità della semola e la tenuta in cottura.

La migliore pasta è questa

Il primo posto della classifica della migliore pasta distribuita nei supermercati secondo Gambero Rosso, è andato agli spaghetti Garofalo n°9 Gragnano IGP: la loro porosità e la capacità di esaltare i condimenti, hanno sorpreso positivamente la giuria. Medaglia d’argento alla linea L’Arte delle Specialità prodotta da Liguori, mentre la medaglia di bronzo è andata agli spaghetti Voiello Gran Spaghetto.

Fuori dal podio, ma comunque ottime per gusto e consistenza, sono La Molisana e la pasta a marchio Esselunga, seguite da quelle a marchio Granoro e da Combino, la linea distribuita da Lidl che è riuscita a scalare la classifica posizionandosi tra i primi 10 posti.