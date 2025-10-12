1 novembre 2025: benvenuto al “BONUS OGNISSANTI” | 500€ subito in tasca: basta recarsi all’ufficio postale

È pronto un bonus da 500 euro presso gli uffici postali - Wikicommons - Sardegnainblog.it

Un autunno più ricco per milioni di cittadini: è infatti in arrivo un bonus da 500 euro. Per averlo si deve andare in un ufficio postale

Quest’anno la festa di Ognissanti farà meno paura a milioni di cittadini. È infatti in arrivo nelle tasche di un’ampia fascia di cittadini un preziosissimo e ancora più utile bonus che porterà in dote ben 500 euro.

Il provvedimento è diventato ufficiale e proprio l’INPS ha fornito i dettagli con tutti i chiarimenti del caso. Come già accennato si tratta di un sostegno delle famiglie italiane in chiara difficoltà economica.

L’INPS ha confermato l’importo fisso di 500 euro per nucleo familiare da spendere esclusivamente nell’acquisto di generi alimentari di prima necessità sottolineando come questa misura sarà uno dei principali strumenti contro il caro vita.

L’attesa sta dunque per finire: a partire dall’1 novembre le famiglie in difficoltà potranno richiedere la cosiddetta Carta Dedicata a Te 2025 emessa tramite Poste Italiane che si distingue per la sua semplicità di accesso: il contributo è erogato in modo automatico, eliminando la necessità per i cittadini di presentare una specifica domanda.

I requisiti di accesso e l’ISEE

Il criterio fondamentale per l’accesso al beneficio rimane il reddito familiare. La Carta Dedicata a Te è riservata esclusivamente ai nuclei familiari con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 15.000 euro annui.

L’INPS basandosi sulle dichiarazioni ISEE presentate entro un termine che sarà specificato con la pubblicazione del decreto attuativo stila le graduatorie dei beneficiari in ordine di priorità. Generalmente viene data precedenza ai nuclei familiari con componenti più piccoli e a parità di condizioni a quelli con ISEE più basso.

Funzionamento e limitazioni di spesa

La Carta Dedicata a Te non è una carta di credito o un bancomat tradizionale. Si tratta di una carta prepagata ricaricata con i 500 euro una tantum, vincolata a un utilizzo specifico. Il saldo può essere impiegato esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari di prima necessità in esercizi commerciali convenzionati. La lista di prodotti acquistabili è dettagliata e comprende articoli base, escludendo bevande alcoliche, tabacchi o altri beni non essenziali.

Per i beneficiari che riceveranno la carta per la prima volta sarà necessario attendere la comunicazione del Comune di residenza per il ritiro. Per coloro che hanno già usufruito del bonus in passato e la cui carta risulta ancora attiva, l’accredito dei 500 euro avverrà direttamente sulla stessa tessera.