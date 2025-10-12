Cagliari, l’annuncio del sindaco Zedda: mezzo milione in più per le buste paga | Si punta al benessere aziendale

Cagliari, l’annuncio del sindaco Massimo Zedda farà sicuramente felici i dipendenti comunali: mezzo milione in più per le buste paga

Un importante passo in avanti quello che porta la firma del Comune di Cagliari. Secondo quanto annunciato dal primo cittadino, Massimo Zedda, pare che si è deciso di investire ben mezzo milione di euro in più per le buste paga dei dipendenti comunali.

Insomma, un investimento importante in attesa che il Consiglio regionale si appresi ad approvare la legge sul comparto unico. Un tipo di provvedimento che punta ad uniformare le retribuzioni dei lavoratori degli enti locali a quelle dei dipendenti regionali.

Le stesse che, nell’ultimo periodo, sono considerate addirittura come le peggiori del pubblico impiego. Parola, appunto, del sindaco Zedda. L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso di mettere a disposizione ben 500mila euro in più rispetto allo scorso anno.

Con un solo obiettivo: quello di aumentare la busta paga al persona. Un impegno concreto che la Giunta ha voluto sottolineare, anche con una certa importanza, evidenziando la volontà di andare a migliorare il benessere aziendale all’interno degli uffici comunali.

In questo modo si vanno ad offrire delle condizioni economiche decisamente più favorevoli grazie all’approvazione della legge regionale sul comparto unico. Come annunciato in precedenza il primo cittadino Zedda ha dichiarato che il contratto degli enti locali è considerato il peggiore del pubblico impiego.

Questo aumento, infatti, rappresenta un primo passo importante che ha lo scopo di ridurre il divario esistente con gli altri settori pubblici. Si tratta, infatti, di un segnale positivo per i dipendenti comunali. Gli stessi che, da un bel po’ di tempo, attendono un riconoscimento adeguato in merito al loro lavoro e responsabilità che svolgono ogni giorno.

Da precisare che, in questo periodo, l’amministrazione comunale sta affrontando la grave carenza del personale. Per il semplice motivo che si è vista una diminuzione non indifferente: diverse centinaia di dipendenti, negli ultimi anni, sono andati via per diversi motivi.

Per combattere e contrastare questa situazione, nelle prossime settimane, inizieranno le prove selettive per i primi bandi di concorso pubblicati tra la fine di luglio ed inizio agosto. L’obiettivo è quello di assumere 350 volti nuovi, a tempo indeterminato.