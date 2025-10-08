Italiani, stiamo cercando proprio voi | 300€ al giorno per lavorare da casa: non è richiesta nemmeno la laurea

Se avete voglia di cambiare lavoro o siete alla ricerca di una nuova occupazione, questa è l’offerta che fa per voi: la paga è altissima.

Cercare lavoro in Italia diventa sempre più difficile nonostante i tassi di disoccupazione siano diminuiti. Uno dei problemi maggiormente riscontrati, oltre alla carenza delle offerte, è rappresentato dagli stipendi bassi.

I dati, infatti, evidenziano come l’Italia abbia registrato un calo dei salari del 7,5% dall’inizio del 2021. Ad oggi è l’unico paese UE con una diminuzione del salario medio negli ultimi 30 anni.

Tale situazione è dovuta ad una crescita economica limitata, alla bassa produttività, ai contratti collettivi scaduti e ad un sistema basato su aspettative basse.

I lavoratori, dunque, vivono una condizione di precarietà che li rende stressati e frustrati, mentre molti altri scelgono di emigrare in altri Paesi. Ebbene, questa offerta di lavoro potrebbe cambiare letteralmente la vita di molti italiani.

Lavorare per un’azienda straniera

Lo smart working ha permesso a molti dipendenti di lavorare da casa per le proprie aziende, ma anche di entrare in contatto con società straniere che offrono lavoro da remoto. Sono tantissimi, infatti, i settori che consentono di operare direttamente da casa, senza dover essere necessariamente in ufficio. Ambiti come il digital marketing, lo sviluppo software, il settore IT e la comunicazione, richiedono molto spesso dipendenti ai quali offrono contratti competitivi e da remoto.

Per chiunque sia alla ricerca di lavoro o abbia voglia di confrontarsi con una realtà straniera senza abbandonare la propria città, questa è l’offerta da prendere al volo. Un’azienda inglese è alla ricerca di personale italiano da inserire nel proprio team: si offre su salario che può arrivare fino a 7 mila euro al mese e sono richieste una serie di competenze specifiche. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Stipendi altissimi e lavoro in smart working

C’è un’azienda con sede nel Regno Unito che è alla ricerca di candidati italiani da arruolare nel proprio gruppo con il ruolo di responsabile marketing. Sono richiesti una buona conoscenza dell’inglese, autonomia nella gestione del lavoro, orientamento al problem solving e una solida visione commerciale.

Coloro che verranno assunti dovranno dimostrare di saper coordinare più progetti contemporaneamente, gestendo i piani di comunicazione e promozione di un gruppo di scuole private di fascia alta. Lo stipendio è altissimo: la paga giornaliera oscilla tra 300 e 400 sterline, pari a circa 350-450 euro al giorno, per arrivare ad un fisso mensile che potrebbe superare i 7.000 euro netti.