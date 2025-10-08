Vaccini, aumenta il numero di quelli OBBLIGATORI | Il Governo ha spiazzato tutti: nessun cittadino potrà rifiutarsi

I vaccini obbligatori sono aumentati a dismisura e adesso nessuno può decidere se farli o meno. Li devi fare tutti o sono guai.

Con la stagione autunnale che si fa sempre più protagonista delle nostre giornate, le prime influenze iniziano a spargersi tra i cittadini (partendo soprattutto da quelli più fragili).

La stagione fredda e invernale porta con sé anche il periodo dei vaccini che, fino a qualche anno fa, era dettato da uno o due vaccini per chi volesse farli.

Adesso la storia è del tutto cambiata e il Governo ha deciso non solo di aumentare il numero dei vaccini ai quali ci si deve sottoporre, ma ha anche deciso di renderli obbligatori.

In altre parole, non puoi esimerti dal farti vaccinare: la lista è aumentata e l’obbligo da parte dello Stato è perentorio. Quindi preparati e prenota al più presto il tuo appuntamento.

Vaccini, sempre più numerosi e obbligatori

Dopo l’esperienza piuttosto ardua della pandemia da Covid-19, l’argomento vaccino ha assunto un aspetto del tutto diverso. Se prima del 2020 chi decideva di non vaccinarsi veniva visto leggermente male storcendo il naso, adesso chi non si vaccina viene trattato come se avesse la peste. Il trauma della pandemia ha lasciato dei segni e ora l’obbligo dei vaccini (che sono anche di più) è uno degli ultimi strascichi.

La questione dei vaccini è trattata in modo diverso in base al Paese in cui si vive, ma focalizzandoci sull’Unione Europea, una Nazione in particolare ha deciso di allungare di molto la sua lista dei vaccini obbligatori che tutti i cittadini devono farsi. Il Governo non ammette scuse o rifiuti; ogni persona deve sottoporsi ai vaccini che sono stati resi obbligatori.

L’obbligo perentorio del Paese UE

Secondo quanto si legge sul sito chateurope.eu, uno dei Paesi più famosi al mondo appartenente all’Unione Europea ha aumentato di parecchio la lista dei vaccini obbligatori. Stiamo parlando della Francia e del fatto che dal 2018 i vaccini obbligatori sono passati dall’essere 3 a diventare 11. In altre parole, i vaccini obbligatori dal Governo francese sono diventati undici.

Nel dettaglio, i vaccini che sono obbligatori per poter vivere in Francia come cittadini corretti e rispettosi della legge sono: difterite, tetano, polio, epatite B, Haemophilus influenza B, pertosse, morbillo, parotite, rosolia, pneumococco e meningococco C. Da notare che, stando a quanto riportato dal sito chateurope.eu, in Francia non si fa il vaccino contro la varicella (mentre in Italia è obbligatorio dal 2017).