Ikea, sai quanto guadagna un commesso? Appena ho letto la cifra non ci credevo | Preparati a rimanere di stucco

Diandra Migliorucci 9 Ottobre 2025
Stipendio Ikea (pexels) - sardegnainblog.it

Non puoi minimamente immaginarti quanto guadagna un commesso dell’Ikea. La sua cifra mensile ti lascerà senza parole.

Trovare un lavoro redditizio non è facile, soprattutto se desideri fare quello che hai sempre sognato. Di solito, impieghi di questo tipo non pagano benissimo (almeno all’inizio).

Quindi, se vuoi guadagnare una cifra decente e diventare indipendente devi arrangiarti e trovare un lavoro che frutti qualcosa. Puoi sempre scegliere di fare anche un doppio lavoro; la decisione è soggettiva.

Puoi intraprendere un percorso di laurea o buttarti a capofitto nel mondo del lavoro (un po’ come nel gioco da tavola che riguarda la vita di ognuno di noi, dove all’inizio devi scegliere se studiare o lavorare).

Se opti per la seconda scelta, allora sappi che lavorare all’Ikea come commesso ti promette una cifra mensile che mai avresti potuto immaginarti.

Lo stipendio dei commessi all’Ikea

L’Ikea è uno dei negozi di arredo più famosi in tutto il mondo e spesso le persone ci vanno anche solo per fare un giro tra i numerosi reparti. Per questa azienda lavorano moltissime persone e ognuna di loro svolge un compito diverso, ma nessuno potrebbe mai immaginarsi quanto un commesso riesce a mettersi in tasca ogni mese lavorando all’Ikea.

Se sei in cerca di un nuovo lavoro o vuoi cambiare aria, potresti provare a candidarti per un posto da commesso all’Ikea. Lo stipendio che riceveresti ti lascerebbe sicuramente senza parole. La vita è sempre più cara e la crisi economica e l’inflazione non aiutano a sbarcare il lunario. È necessario avere un lavoro stabile che ti faccia guadagnare decentemente, altrimenti rischi di finire sul lastrico in poco tempo.

Calcolatrice con euro
Paga mensile (pexels) – sardegnainblog.it

Una cifra pazzesca

In linea di massima, lo stipendio dei commessi nei negozi non è troppo alto (a meno che non sali di livello e diventi il più importante tra tutti, magari per anzianità). Se ti stai chiedendo se le sorti dei commessi dell’Ikea sono diverse da quelle di tutti gli altri commessi, la risposta è semplice: non proprio.

Infatti, secondo quanto si legge sul sito glassdoor.it, lo stipendio mensile di un addetto vendite dell’Ikea oscilla tra i 750 e i 975€. Una cifra non proprio splendida che potrebbe scoraggiare chiunque voglia proporsi per un impiego simile. Ovviamente, non si disprezzano mai i soldi (anche se sono pochi) ma ci si immagina che un lavoro del genere paghi piuttosto bene. E invece non è così, perché lo stipendio di un commesso dell’Ikea non è affatto come uno potrebbe pensare.