Ikea, sai quanto guadagna un commesso? Appena ho letto la cifra non ci credevo | Preparati a rimanere di stucco

Non puoi minimamente immaginarti quanto guadagna un commesso dell’Ikea. La sua cifra mensile ti lascerà senza parole.

Trovare un lavoro redditizio non è facile, soprattutto se desideri fare quello che hai sempre sognato. Di solito, impieghi di questo tipo non pagano benissimo (almeno all’inizio).

Quindi, se vuoi guadagnare una cifra decente e diventare indipendente devi arrangiarti e trovare un lavoro che frutti qualcosa. Puoi sempre scegliere di fare anche un doppio lavoro; la decisione è soggettiva.

Puoi intraprendere un percorso di laurea o buttarti a capofitto nel mondo del lavoro (un po’ come nel gioco da tavola che riguarda la vita di ognuno di noi, dove all’inizio devi scegliere se studiare o lavorare).

Se opti per la seconda scelta, allora sappi che lavorare all’Ikea come commesso ti promette una cifra mensile che mai avresti potuto immaginarti.

Lo stipendio dei commessi all’Ikea

L’Ikea è uno dei negozi di arredo più famosi in tutto il mondo e spesso le persone ci vanno anche solo per fare un giro tra i numerosi reparti. Per questa azienda lavorano moltissime persone e ognuna di loro svolge un compito diverso, ma nessuno potrebbe mai immaginarsi quanto un commesso riesce a mettersi in tasca ogni mese lavorando all’Ikea.

Se sei in cerca di un nuovo lavoro o vuoi cambiare aria, potresti provare a candidarti per un posto da commesso all’Ikea. Lo stipendio che riceveresti ti lascerebbe sicuramente senza parole. La vita è sempre più cara e la crisi economica e l’inflazione non aiutano a sbarcare il lunario. È necessario avere un lavoro stabile che ti faccia guadagnare decentemente, altrimenti rischi di finire sul lastrico in poco tempo.

Una cifra pazzesca

In linea di massima, lo stipendio dei commessi nei negozi non è troppo alto (a meno che non sali di livello e diventi il più importante tra tutti, magari per anzianità). Se ti stai chiedendo se le sorti dei commessi dell’Ikea sono diverse da quelle di tutti gli altri commessi, la risposta è semplice: non proprio.

Infatti, secondo quanto si legge sul sito glassdoor.it, lo stipendio mensile di un addetto vendite dell’Ikea oscilla tra i 750 e i 975€. Una cifra non proprio splendida che potrebbe scoraggiare chiunque voglia proporsi per un impiego simile. Ovviamente, non si disprezzano mai i soldi (anche se sono pochi) ma ci si immagina che un lavoro del genere paghi piuttosto bene. E invece non è così, perché lo stipendio di un commesso dell’Ikea non è affatto come uno potrebbe pensare.