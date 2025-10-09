Bollette luce e gas, ecco il fornitore più conveniente in circolazione | Clienti soddisfattissimi: tanto risparmio e zero problemi

La classifica dei migliori fornitori di luce e gas fornita da Altroconsumo è utile per tutti i cittadini in cerca dell’opzione più conveniente

La ricerca dell’operatore di luce e gas più conveniente dal punto di vista economico è considerata essenziale e imprescindibile da milioni di cittadini. Del resto il mercato libero dell’energia continua a cambiare e ad offrire sempre più soluzioni di un certo interesse.

Di conseguenza per aiutare i consumatori a districarsi tra le innumerevoli offerte Altroconsumo ha pubblicato la sua attesa classifica dei fornitori luce e gas più affidabili per il 2025. La ricerca si è basata basata sull’analisi di 21 operatori e sul contributo di oltre 22.000 consumatori.

Sono stati presi in esame e valutati fattori cruciali come la trasparenza, la qualità del servizio clienti e l’efficacia nella gestione dei problemi. Tutti requisiti che i consumatori considerano fondamentali nella loro scelta.

I risultati di tale ricerca hanno prodotto come risultato finale una graduatoria per certi versi scontata, visto che in vetta si registra la conferma di un operatore che da anni riscuote grandi consensi nel nostro Paese.

Il dettaglio critico: il servizio clienti

Il vero elemento discriminante tra i migliori e i peggiori fornitori come spesso accade, è risultato essere il servizio clienti. Mentre i leader della classifica riescono a garantire un’assistenza soddisfacente per molti altri operatori l’assistenza telefonica e online si è rivelata un tallone d’Achille. Lunghi tempi di attesa e una scarsa efficacia nella risoluzione dei problemi hanno relegato molti provider nella fascia media.

Tuttavia un punto di forza comune alla maggior parte dei gestori è la trasparenza delle bollette. La maggioranza dei clienti si dichiara soddisfatta della chiarezza delle fatture e della documentazione precontrattuale, un passo avanti importante per la tutela del consumatore nel mercato liberalizzato.

La top five e i crolli inaspettati

Il risultato finale più evidente è la netta conferma del primato per Octopus Energy. Questo fornitore si è distinto ancora una volta, ottenendo un giudizio complessivo di “ottimo” con un punteggio di 82 punti ed è l’unico operatore ad aver raggiunto la fascia di eccellenza in tutte e cinque le variabili considerate. Questo successo riconfermato per il secondo anno consecutivo dimostra l’efficacia del suo modello orientato al cliente.

A seguire nella fascia di “qualità ottima” (punteggio superiore a 75) si trovano altri fornitori che hanno dimostrato elevata affidabilità: Sorgenia, Dolomiti Energia, Engie e NeN. In coda con una valutazione di “qualità media” si trovano fornitori di peso, inclusi alcuni grandi operatori tradizionali come Enel Energia, Hera Comm e Illumia. In particolare l’indagine ha evidenziato cali significativi per alcuni operatori rispetto al 2024 come Illumia che ha perso terreno sull’assistenza telefonica.