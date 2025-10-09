Giulia De Lellis e la chirurgia estetica | Il prima e dopo è allucinante: ecco com’era qualche anno fa

Quanti e quali ritocchi estetici ha fatto l’influencer ex di Uomini e Donne? Ecco com’era quando è apparsa per la prima volta in tv.

Giulia De Lellis è uno dei personaggi social più seguiti: nata a Uomini e Donne, dove ha partecipato in qualità di corteggiatrice, si è poi fatta conoscere dal popolo di Instagram e da quello del piccolo schermo.

La sua storia con Andrea Damante, ai tempi tronista, ha fatto vibrare i cuori delle ragazzine, che ne hanno seguito le vicende fino al capitolo conclusivo, quello in cui entrambi hanno scritto la parola fine.

Ma la popolarità di Giulia De Lellis non si è fermata, anzi. Il suo nome si è imposto come uno dei più gettonati sui social, tanto che ad oggi vanta un seguito di 5,5 milioni di follower.

Nel tempo è cresciuta, ha raggiunto importanti obiettivi, ma è anche tanto cambiata: merito della chirurgia estetica, cui ha fatto ricorso senza farne troppo mistero. Ma ricordate com’era ai tempi di Uomini e Donne?

Giulia De Lellis, il successo dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne ha rappresentato solo un trampolino di lancio per Giulia De Lellis che, passo dopo passo, uscita dal dating show di Canale 5 ha imparato anche ad usare i social nel modo più opportuno. Seguendo le tendenze ed emulando alcune delle più importanti influencer internazionali, la giovane originaria di Roma ha saputo usare magistralmente Instagram tanto che ad oggi vanta un seguito da quasi 6 milioni di follower.

Le sue storie d’amore con Andrea Damante, Andrea Iannone e, in ultimo, Tony Effe, sono state seguitissime dai giornali di cronaca rosa, nonostante oggi la De Lellis abbia più volte precisato di voler tutelare la sua sfera privata. Pronta a diventare mamma della piccola Priscilla, Giulia è cresciuta davanti agli occhi di tutti i suoi fan, ma è anche tanto cambiata rispetto alla ragazzina che fece il suo ingresso a Uomini e Donne.

Giulia De Lellis ieri e oggi

La prima volta che Giulia De Lellis è apparsa in tv, era una ragazzina tenace e sicura di sé, ma ancora acerba davanti alle telecamere. Confrontando le immagini di un tempo e quelle di oggi, è evidente che la ex corteggiatrice sia ricorsa a diversi interventi di chirurgia estetica: ha rifatto il seno e un rinofiller per migliorare l’aspetto del naso.

Secondo alcuni esperti in materia, Giulia avrebbe anche ritoccato le labbra, per renderle più carnose, e fatto ricorso al botox e ai trattamenti laser per rendere la pelle più omogenea a compatta.